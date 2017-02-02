В ближайшие несколько дней в Таджикистане ожидаются обильные осадки, в высокогорье снег, сход лавин.

Агентство по гидрометеорологии Таджикистана сообщает, что 3-4 февраля по республике о выпадении обильных осадков и понижении температуры воздуха на 10-12 градусов.

В горных районах РРП и предгорных районах Хатлонской области осадки особенно сильные. В отдельных районах ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

КЧС республике предупреждает, что в горных районах и на автодорогах Душанбе-Худжанд, Душанбе-Джиргаталь, Душанбе-Рашт, Душанбе-Тавильдара, Душанбе-Хорог, Вандж-Хорог, Рушан-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб сохранится угроза схода снежных лавин, гололед.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

Водителям при движении в горной местности или в лавиноопасных участках автодорог, необходимо строго соблюдать установленный интервал движения между автомобилями.

Напомним, в обращении МИД Таджикистана к международным организациям и зарубежным странам отмечалось, что погодные условия в осенне-зимнем периоде в Таджикистане оказались очень аномальными: за этот период в Таджикистане, в частности в горных районах выпало на 140-170% выше нормы осадков, в виде дождя и снега.

Запасы снежных ресурсов по состоянию на сегодняшний день составляют по территории Таджикистана 168%, в частности в бассейнах реки Зерафшан – 322%, Вахш – 148% и Пяндж - 156%.

В сообщении МИД подчеркивает, что большинство населенных пунктов и дорог в горных районах окажутся под риском лавин, оползней, паводков и других стихийных бедствий. По прогнозам Гидрометцентра страны, в феврале ожидается также выпадение осадков выше нормы.

Что сегодня происходит на главной высокогорной трассе Душанбе-Худжанд, смотрите в нашей фотоленте здесь.