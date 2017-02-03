Сожжение наркотиков в АКН РТ, 2 февраля 2017 года.

Более 430 кг наркотических средств было уничтожено в специализированной печи Агентства по контролю за наркотиками при президенте сегодня, 2 февраля.

На территории головного офиса Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в присутствии комиссии из числа сотрудников правоохранительных и судебных органов, представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации в четверг было сожжено 430 кг наркотиков.

В частности, в печи АКН было сожжено 6,3 кг героина, 84,8 кг наркотиков каннабисной группы, 237,8 кг гашиша и более 100 кг опия-сырца.

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«Сожженные наркотики проходили в качестве вещественных доказательств по 24 уголовным делам, по которым приговоры судов вступили в законную силу», — сообщил начальник пресс-центра АКН Хушнуд Рахматуллоев.

Глава АКН генерал лейтенант Шерхон Салимзода, первым бросивший в огонь партию наркотиков, сказал, что мероприятия по сожжению наркотиков проводятся сотрудниками АКН регулярно по мере вступления в силу решений судов.

«Со дня образования АКН за 17 лет путем сожжения уничтожено более 18 тонн наркотических средств», - сообщил Салимзода.

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По словам руководителя АКН Таджикистана, за 2016 год правоохранительными органами и силовыми структурами республики из незаконного оборота было изъято 3 тонны 426 кг наркотических средств, что на 1 тыс. 250 кг меньше по сравнению с 2015 годом.

«За 2016 год сотрудниками Агентства выявлено 152 факта незаконного оборота наркотических средств, изъято 808 кг 149 гр. наркотиков, из которых 18 кг 377 гр. героина, 237 кг 267 гр. опиума-сырца и 543 кг 929 гр. наркотиков каннабисной группы», - сообщил Шерхон Салимзода.