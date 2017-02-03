Численность пользователей мобильной связи в Таджикистане за последний год сократилась почти на 2,5 млн. абонентов. Общее количество пользователей мобильной связи на начало 2017 года составило около 8,7 млн. абонентов, сообщает Служба связи при правительстве РТ.

По сравнению с началом 2016 года, это число сократилось почти на 2,5 млн. абонентов: в январе прошлого года в РТ насчитывалось более 11,2 млн. абонентов мобильной связи.

Зафиксировано также сокращение численности активных абонентов мобильной связи – на 800 тысяч. Количество активных пользователей мобильной связи, по данным Службы связи, на начало января этого года составило чуть более 4,4 млн. абонентов. На начало же 2016 года было зафиксировано более 5,2 млн. активных пользователей.

В Службе связи сокращение числа абонентов мобильной связи никак не комментируют. Между тем, некоторые эксперты связывают данную тенденцию с влиянием финансового кризиса, когда люди вынуждены экономить на таких расходах, как связь.

Также отказ от мобильной связи некоторыми обосновывается повышением тарифов на нее и ухудшением качества связи.

Согласно данным Антимонопольной службы при правительстве РТ, услуги мобильной связи в Таджикистан в основном предоставляется пятью операторами.

Лидирует среди них ЗАО «Индиго Таджикистан» (Tcell), на долю которого приходится 34,5% рынка мобильной связи республики по численности абонентов.

Порядка 26,4% по численности абонентов занимает ЗАО «ТТ-Мобайл» (Мегафон), 20,9% - ЗАО «Вавилон Мобайл», 17,7% - ООО «Таком» (Билайн) и 0,5% - ЗАО «ТК-мобайл».

Между тем, за последний год примерно на 400 тыс. сократилось число пользователей интернета, с учетом мобильных пользователей. «Количество пользователей сетью интернета, вместе с мобильным интернетом, составляет более 2,6 млн. абонентов», - отмечают в Службе связи.

В начале прошлого года численность таких пользователей составляла порядка 3 млн.