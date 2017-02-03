Директор ФСБ Александр Бортников приказал установить пограничную зону на границе с Белоруссией. Никаких дополнительных комментариев в ФСБ давать не стали, поэтому многое в этом решении остается непонятным: неизвестно ни почему Россия решила восстанавливать границу, ни в каком виде это будет сделано. «Медуза» собрала главное, что известно про новое решение ФСБ.

У России и Белоруссии уникальный таможенный режим.Формально границы нет совсем: она не определена на местности, по поводу пограничных пунктов нет никаких официальных документов. Это связано с тем, что Россия, Казахстан и Белоруссия образуют Таможенный союз. К 2011 году на границах убрали контрольно-пропускные пункты, Федеральной таможенной службе пришлось уволитьтри с половиной тысячи человек.

При этом Белоруссия по крайней мере однажды вводила проверки на границе с Россией: в 2014 году местные пограничники стали бегло досматривать транспорт, следующий как из РФ, так и в РФ. Это происходило на фоне осложнения отношений между Россией и Белоруссией: Москва обвинила Минск в том, что он способствует продаже на территории России санкционных товаров, которые оформляются как транзитные до Казахстана, но оседают внутри страны, не добираясь до границы.

С начала следующей недели между Россией и Белоруссией начинает действовать пограничная зона (с российской стороны).Соответствующий приказ ФСБ зарегистрирован в Минюсте 26 января и должен вступить в силу 10 дней спустя. Пограничные зоны появятся во всех трех областях, которые граничат с Белоруссией — Брянской, Псковской и Смоленской. В приказе четко оговорены конкретные координаты — где именно будут располагаться пограничные зоны.По закону о государственной границе проход людей или въезд машин в пограничную зону осуществляется по паспортам или пропускам. Места и время работы пропускных пунктов должны определить областные отделения погранслужбы.

Белоруссия — самый легкий способ добраться до Европы для многих россиян. Именно через Белоруссию лежит основная автомобильная магистраль на Польшу и дальше — в Западную Европу. Кроме того, многие россияне добираются до Минска (например, на поезде) и оттуда вылетают на самолете в любую точку мира. Известно, что таким способом передвижения пользуются те, кому запрещен выезд из России (например, за долги).

В 2016 году газета «Коммерсант» писала, что Москва и Минск ведут переговоры о том, чтобы закрыть эту лазейку. Сколько людей, которым запрещен выезд из России, ей пользуются, неизвестно, но многие эмигранты признаются, что покидали страну именно через Белоруссию. Например, так сделал художник-акционист Петр Павленский — после того, как следователь попросил его не покидать пределы Москвы. Именно через Белоруссию в Европу выезжаютбеженцы из Чечни.

С чем именно связано решение ФСБ, неизвестно, но недавно Белоруссия ввела безвизовый режим для 80 стран. С 12 февраля 2017 года граждане Евросоюза, США, Бразилии, Японии и других странсмогут приехать в Белоруссию на пять дней без визы, если они прилетят через аэропорт Минска. 10 января пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, комментируя это решение, сказал, что нужно все сделать так, чтобы «исключить проецирование такого безвизового режима на нашу границу». При этом с осени 2016 года Россия ужеужесточила въезд с территории Белоруссии для иностранных граждан.

На многие вопросы о пограничном режиме пока нет ответов. Так, непонятно, что именно изменится для россиян, которые будут ездить в Белоруссию и обратно. Очевидно, что загранпаспорт гражданам России не понадобится: в 2006 году страны заключили договор, согласно которому граждане обоих государств могут свободно переходить границу. Международный договор сильнее приказа ФСБ. Но он не запрещает ведомству требовать предъявлять внутренний паспорт при пересечении пограничной зоны. Неизвестно также, каким будет досмотр на пограничных зонах и сколько времени будет занимать прохождение границы.