Второй Национальный отчет по ИПДО о платежах добывающих компаний будет выпущен в середине 2017 года. В нем будут охвачены 39 добывающих компаний страны.

Очередное заседание Совета Инициативы прозрачности добывающих отраслей состоялось 30 января. В ходе заседания состоялась презентация отчета по охвату и определения порога существенности и списка компаний для участия в процедуре сверки платежей за 2015-2016 годы.

Утверждено техническое задание (ТЗ) на независимого администратора, который подготовит Второй Национальный Отчет ИПДО уже за 2015 и 2016 годы.

В ходе заседания было отмечено, что исследование, проведенное консультантом, показало, что в Таджикистане 222 добывающих компаний, однако после утверждения порога существенности, численность компаний значительно сократиться.

Рассмотрев три варианта, предложенных консультантом для выбдора количества компаний. Которых охватит отчет, было решено принять за основу порог существенности в размере более 1 млн. сомони, что обеспечивает охват 97,23% доходов от добывающего сектора за 2015 год. Остальные 182 компании составляют всего 2,77% всех платежей.

Кроме этого, Совет ИПДО утвердил техническое задание для независимого администратора, который будет осуществлять сбор данных для подготовки второго Национального отчета ИПДО. Предположительно ожидается, что подготовка отчета начнется в середине февраля и он охватит не только данные 2015 года, как планировалось, но и данные 2016 года.

Первый национальный отчет ИПДО был опубликован в 2015 году, по итогам данных 2014 года. В отчете были представлены 14 компаний. Тогда порог существенности составлял 50 тыс. сомони. По первому отчету Таджикистан прошел валидацию летом 2016 года и итоги санкционирования будут озвучены в марте 2017 года. Процесс подготовки ко второму отчету ИПДО начался осенью 2016 года.

Таджикистан стал кандидатом в последователи ИПДО в феврале 2013 года. ИПДО в данный момент охватывает более 50 стран мира, среди которых из стран Центральной Азии Казахстан и Кыргызстан, а также такие страны как США, Великобритания, Франция, Норвегия, страны Африки, заявление о вводе стандартов ИПДО направила и Австралия.

Инициатива прозрачности добывающих отраслей имеет прочную, но гибкую методологию, известную как стандарт ИПДО, который гарантирует соблюдение международного стандарта во всех странах, реализующих ИПДО. Это всемирный стандарт, который способствует обеспечению прозрачности доходов добывающей отрасли на местном уровне.

Главная цель стандартов ИПДО это сделать добывающую отрасль прозрачной для привлечения инвесторов, а также помочь местному населению, получать информацию о том, каким образом государство расходует доходы, полученные в виде налогов от добывающей отрасли.