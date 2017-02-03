Дочь бывшего президента США Барака Обамы работает в Голливуде примерно за $9 в час, сообщает TMZ. Как утверждается, Малия Обама стала интерном в Weinstein Company, пишет Газета.ру.

По словам источников, задача новой сотрудницы – отбирать сценарии для руководства одной из самых известных голливудских компаний.

Weinstein получает много сценариев от топовых и неизвестных сценаристов. Среди выпущенных ей фильмов – «Король говорит», «Артист», «Влюбленный Шекспир», «Джанго освобожденный», «Умница Уилл Хантинг».

Как сообщалось ранее, Обама взяла год каникул после окончания школы и начнет обучение в Гарварде только осенью 2017 года.

Малия Обама – старшая дочь экс-президента США Барака Обамы, родилась 4 июля 1988 года. Вторая дочь Обамы - Саша (Наташа) родилась 10 июня 2001 года.