Перевернутые КАМАЗы, засыпанные снегом легковые автомобили и снежные завалы на обочинах дороги – все это последствия схода снежных лавин на трассу Душанбе-Худжанд в эти выходные, которые остались и сейчас. Специалисты КЧС, Минтранса, МВД и компании IRS до сих пор ликвидируют последствия природной стихии.

Сейчас на трассе Душанбе-Худжанд почти нет автомобилей, непривычно пустым выглядит и тоннель «Истиклол». Движение здесь было восстановлено утром 31 января, но опасность схода снежных лавин из-за погодных условий сохраняется.

Накануне трагедии специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне предупреждали об опасности, просили автомобилистов воздержаться от поездок, однако далеко не все прислушались к этим рекомендациям. В итоге, когда специальный отряд КЧС приехал на место происшествия, спасателям пришлось эвакуировать сотни людей из автомобилей, попавших под снежные завалы.

Девять человек погибли – один из них 22-летний старшина милиции Саюмарс Гулмадов, который оказался под очередной лавиной, когда пытался помочь людям. Еще один человек считается пропавшим без вести.