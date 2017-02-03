Матч за Суперкубок Таджикистана по футболу в этом году будет сыгран на новом Центральном стадионе Гиссара, который вмещает 25 тысяч зрителей.

В восьмом по счету матче за Суперкубок Таджикистана сойдутся действующий чемпион и обладатель Кубка страны душанбинский «Истиклол» и серебряный призер чемпионата фархорский «Хосилот». Точная дата матча за Суперкубок будет определена позже, cообщает официальный сайт ФФТ.

Отметим, что Суперкубок Таджикистана разыгрывается с 2010 года. Первый матч за Суперкубок страны прошел в 2010 году в Турсунзаде. В разные годы Суперкубок разыгрывался в Курган-Тюбе (2011), Вахдате (2012), Кулябе (2013), Душанбе (2014 и 2015) и Турсунзаде (2016).

Действующий чемпион страны столичный «Истиклол» в шесть раз – в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 и 2016 годах завоевал Суперкубок Таджикистана. Всего один раз – в 2013 году – Суперкубок достался кулябскому «Равшану», который на своем поле переиграл турсунзадевский «Регар-ТадАЗ» со счетом 2:1.