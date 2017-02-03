Администрация президента США опровергла смягчение санкций против России. Представитель Белого дома Шон Спайсер назвал изменение одного из ограничений в отношении ФСБ России "уточнением определённых исключений", сообщают СМИ.

В Белом доме отказались считать решение Минфина смягчением санкций или проявлением изменения в политике, передает Reuters.

«Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены», — цитирует пресс-секретаря администрации президента США Шона Спайсера «Интерфакс».

Ранее министерство финансов США сообщило об отмене изменении в запрете американским гражданам и компаниям вступать в какие-либо коммерческие отношения с ФСБ.

В заявлении, размещенном на сайте ведомства говорится, что теперь Минфин США разрешил американским компаниям взаимодействие с ФСБ, необходимое для получения лицензий и разрешений на экспорт в РФ ряда технологических продуктов.

Плата ФСБ за лицензии и разрешения может быть не более пяти тысяч долларов в год. В Минфине подчеркнули, что указ не разрешает поставки самой ФСБ, а также на территорию Крыма.

Санкции против РФ, запрещающие местным компаниям взаимодействие с ФСБ, были введены американскими властями в декабре 2016 года.

В конце декабря прошлого года администрация Барака Обамы ввела санкции против нескольких российских ведомств, включая ФСБ, в связи с предполагаемым вмешательством российских спецслужб в американские выборы при помощи кибератак. В Москве отвергают эти обвинения отвергают.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, санкции против ФСБ осложнили поставки в Россию электроники, поскольку ФСБ контролирует импорт всех устройств шифрования. Для отправки в РФ электроники (к примеру, смартфонов) компания должна подать заявку об алгоритмах шифрования.