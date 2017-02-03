За 11 месяцев прошлого года торговый оборот Кыргызстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снизился на 16,7 процента. Информацию о результатах вступления республики в ЕАЭС 2 февраля в парламенте Кыргызстана представил кабинет министров.

С главным торговым партнером Кыргызстана – Россией торговый оборот снизился на 6,1 процента/ отмечает КирТАГ. По информации властей Кыргызстана, в 2016 году торговый оборот Кыргызстана и России составил 958 миллионов долларов, тогда как в 2015 году эта цифра составила 1,3 миллиарда долларов.

Торговый оборот с Казахстаном остался практически на том же уровне - 739,4 миллиона долларов в 2015 году и 748,6 миллиона долларов в 2016 году.

Кыргызстан стал членом ЕАЭС 12 августа 2015 года. В организацию также входят Россия, Казахстан, Беларусь и Армения. Главным преимуществом членства Кыргызстана в Евразийском интеграционном объединении власти страны называли возможность увеличения торгового оборота. Противники же заявляли, что вступление в ЕАЭС обернется для Кыргызстана негативными последствиями.

По словам заместителя министра экономики Кыргызстана Эльдара Абакирова, необходимо учитывать и отсутствие роста в экономиках России и Казахстане. По его мнению, главным фактором стала девальвация валют этих стран и, как следствие, снижение покупательской способности населения в этих странах.