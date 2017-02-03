В результате боевых действий в Донецкой области Украины вечером 2 февраля погибли несколько мирных жителей, следует из сообщений властей Украины и представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщает «Интерфакс», руководство ДНР заявило о гибели двух человек в районе Буденного в результате обстрела из реактивной системы залпового огня «Ураган». Представители ДНР сообщают о ранении как минимум 13 человек.

Глава администрации Донецкой области Украины Павел Жебровский сообщил, что в результате обстрела в районе пункта раздачи гуманитарной помощи в Авдеевке погиб мирный житель.

Позже в МВД Украины сообщили о гибели водителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также в Авдеевке, по словам Жебровского, был ранен в лицо британский фотожурналист.

Между тем, танки Вооруженних сил Украины вошли в город Авдеевка Донецкой области, где в последние дни развернулись ожесточенные бои. Бронетехнику запечатлел корреспондент "Би-би-си" Том Барридж.

1 /5 Утром 1 февраля журналист «Би-би-си» Том Барридж опубликовал у себя в твиттере видеозапись с украинскими танками около жилого дома в городе Авдеевка.

В конце января на востоке Украины возобновились массированные обстрелы — прежде всего, в городе Авдеевка и окрестностях Донецка. Украинские военные и сепаратисты обвиняют друг друга в попытках прорвать позиции противника в зоне конфликта. В результате обстрелов есть жертвы среди военных и гражданского населения.