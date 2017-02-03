Проверка финансовой деятельности Национального банка Таджикистана аудиторами Счетной палаты республики продолжается уже третий месяц.

В 2016 году плановая проверка деятельности НБТ была намечена на последний квартал года, сообщил заместитель председателя Счетной палаты Заъфар Азими 3 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что аудиторы Палаты приступили к проверке в начале декабря. «В настоящее время аудит продолжается. Результаты будут объявлены только после его завершения», - добавил Азими.

Отметим, что аудит финансовой деятельности Нацбанка Счетной палатой проводится на ежегодной основе с 2014 года.

По итогам проверки деятельности банка за 2014 год руководство Счетной палаты сообщило о выявлении нецелевого использования государственных средств в размере 234,1 миллиона сомони (около 45 млн долларов по курсу на конец 2014 года). В связи с этим были уволены несколько сотрудников регулятора.

По итогам проверки деятельности НБТ в 2015 году сотрудники банка были уличены в спекуляции на валютном рынке страны. Отмечалось завышение стоимости валюты в ходе интервенций со стороны регулятора, что привело к резким курсовым колебаниям на валютном рынке.

В результате, шесть сотрудников НБТ были привлечены к уголовной ответственности.

Бывший глава Счетной палаты Дилмурод Давлатзода тогда отметил, что аудиторские проверки со стороны Палаты будут проводиться впредь ежегодно.

«Несмотря на то, что международные аудиторы в течение многих лет ежегодно проверяют Нацбанк, но каждый народ имеет свои особенности. Не примите наши слова за критику, но многое, что удается обнаружить нами, остается незамеченным международными аудиторами», - сказал он.

Давлатзода подчеркнул обеспокоенность президента Таджикистана Эмомали Рахмона тем, что НБТ ежегодно завершает свою финансовую деятельность с ущербом.

«Президент поручил провести проверку финансовой деятельности НБТ за последние пять лет. В результате был выявлен большой финансовый ущерб», - добавил экс-глава Счетной палаты.