Президент Таджикистана подписал указ об освобождении с должности нескольких судей.

От должности председателя экономического суда Хатлонской области освобожден Амирходжа Гоибназара, сообщает пресс-служба президента.

Также указом президента от должности председателя суда города Истаравшан Согдийской области освобожден Усмонали Джумазода. В связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи от должности заместителя суда Аштского района Согдийского области освобожден Хакимджона Асрорзода.

В конце января президент уволил председателя Нурабадского районного суда Гайбулло Мирзозода за поступок, порочащий честь и достоинство судьи. Другие подробности увольнения судьи не сообщались.