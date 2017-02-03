Размер просроченных выплат за потребленную электроэнергию в Таджикистане превысил 1,5 миллиарда сомони.

Общий объем задолженности потребителей на начало 2017 года составил 1 миллиарда 577 миллионов сомони (более 200 млн долларов), сообщили «АП» в ОАХК «Барки точик».

Самую большую задолженность имеет население республики, ее размер составляет около 685 млн сомони. Из этой суммы порядка 495 млн сомони в «Барки точик» называют «ненадежными задолженностями», то есть которые скопились еще в 90-х и нулевых годах.

Также крупную сумму за электроэнергию задолжало Агентство по землеустройству и мелиорации при правительстве Таджикистана - 391,3 млн сомони. Долги фермерских хозяйств составляют 82,9 млн сомони, ГУП «Жилищно-коммунального хозяйства» - 104,9 млн сомони, СП «Таджикхимпром» - 43,4 млн сомони, бюджетных организаций и учреждений – 24,9 млн сомони, Горнодобывающего комбината «Адрасман» - 17,9 млн сомони, СП «Олим Текстайл» - 4,8 млн сомони, ОАО «Ангишт» города Исфары – 2,6 млн сомони. Общий объем других сравнительно небольших долгов составляет около 220 млн сомони.

Кредиторские задолженности самого «Барки точик» на начало этого года составляли более 13,7 млрд сомони. В частности, предприятие имеет задолженности перед ОАО «Ориёнбанк» в размере 1 млрд 346 млн.

Кроме того, имеются просроченные долги перед ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» (654 млн сомони), ГЭС «Сангтуда-2» (458 млн сомони), Налоговым комитетом при правительстве РТ (194 млн сомони), а также задолженности за счет закупки угля и другого топлива (51 млн сомони).

Объем текущих задолженностей перед министерством финансов (за счет привлеченных долгосрочных кредитов для реализации проектов в электроэнергетическом секторе) составляет 11 млрд сомони.