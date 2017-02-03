Министерство образования и науки Таджикистана направило во все образовательные учреждения страны письмо, в котором рекомендовано всем учителям, студентам и школьникам для привития национального стиля с 1марта носить одежду из традиционных тканей. Распоряжение в основном касается девушек и женщин.
Распоряжение министерства образования и науки Таджикистана, подписанное 30 января заместителем министра Бозорали Одиназода, попало в распоряжении редакции «АП».
В письме, которое адресовано во все образовательные учреждения страны, говорится, что с 1 марта преподавателям и учащимся вузов и школ рекомендовано в честь Международного праздника Навруз носить традиционную таджикскому народу одежду из атласа, адраса и чакан с национальным орнаментом.
В распоряжении отмечается, что данная рекомендация сделана в целях пропаганды и возрождения лучших традиций предков таджикского народа и достойной встречи Навруза. Одеваться в национальную одежду учащимся нужно будет только в марте.
Как сообщил «АП» пресс-секретарь Минобрнауки РТ Эхсон Хушбахт, распоряжение, направленное в вузы, колледжи и школы, носит рекомендательный характер:
Мы никого насильно заставлять одевать национальную одежду не будем. Школьницы, например, наравне с формой, могут в марте носить красивые платья из адраса или атласа.
«Министерство не ограничивает никого, а если кто-то попытается навязать студентам или школьникам наши рекомендации как обязаловку, можно позвонить по телефону доверия министерства и сообщить об этом. Номер телефона (+99237) 2277686», - сообщил официальный представитель министерства образования Таджикистана.
Между тем, каждый год цены атлас или адрас на рынках резко возрастают в предпраздничные дни. Накануне Навруза платье из атласа может обойтись примерно в 300 сомони (чуть больше 37 долларов).
Напомним, что атлас и чакан являются самым популярным одеянием таджикских девушек на весеннем празднике Навруз, который празднуют ежегодно 21 марта.
В 2014 году таджикские модельеры сшили большое количество нарядов из ткани атласа и чакана для коллекции «Навруз – 2014».
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Спецагент1 час назад
Япономат!
34561 час назад
Дорого носить атлас и адрас, стирать нельзя, химчистка дорогая. Иногда в праздники еще можно, а постоянно не получится.
юб1 час назад
Зомбилэнд какой то
юб1 час назад
Mundus universus exercet histrioniam. - Весь мир занимается лицедейством.
Майк Зидан1 час назад
Министерство образования и науки - на бланке министерства название улицы написано слитно "Нисормухаммад". Так разве правильно? Нисор Мухаммад наверное !?
Ануш2 часа назад
А ну если только в марте то хорошо. Сорри
Ануш2 часа назад
Ага, рекомендовано..... Я уверен что им не будут ставить зачёты или не будут пускать в ВУЗ если они не в нац. одежде будут