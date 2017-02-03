Министерство образования и науки Таджикистана направило во все образовательные учреждения страны письмо, в котором рекомендовано всем учителям, студентам и школьникам для привития национального стиля с 1марта носить одежду из традиционных тканей. Распоряжение в основном касается девушек и женщин.

Распоряжение министерства образования и науки Таджикистана, подписанное 30 января заместителем министра Бозорали Одиназода, попало в распоряжении редакции «АП».

В письме, которое адресовано во все образовательные учреждения страны, говорится, что с 1 марта преподавателям и учащимся вузов и школ рекомендовано в честь Международного праздника Навруз носить традиционную таджикскому народу одежду из атласа, адраса и чакан с национальным орнаментом.

В распоряжении отмечается, что данная рекомендация сделана в целях пропаганды и возрождения лучших традиций предков таджикского народа и достойной встречи Навруза. Одеваться в национальную одежду учащимся нужно будет только в марте.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь Минобрнауки РТ Эхсон Хушбахт, распоряжение, направленное в вузы, колледжи и школы, носит рекомендательный характер:

Мы никого насильно заставлять одевать национальную одежду не будем. Школьницы, например, наравне с формой, могут в марте носить красивые платья из адраса или атласа.

«Министерство не ограничивает никого, а если кто-то попытается навязать студентам или школьникам наши рекомендации как обязаловку, можно позвонить по телефону доверия министерства и сообщить об этом. Номер телефона (+99237) 2277686», - сообщил официальный представитель министерства образования Таджикистана.

Между тем, каждый год цены атлас или адрас на рынках резко возрастают в предпраздничные дни. Накануне Навруза платье из атласа может обойтись примерно в 300 сомони (чуть больше 37 долларов).

Напомним, что атлас и чакан являются самым популярным одеянием таджикских девушек на весеннем празднике Навруз, который празднуют ежегодно 21 марта.

В 2014 году таджикские модельеры сшили большое количество нарядов из ткани атласа и чакана для коллекции «Навруз – 2014».