Метеорологи сообщают, что начавшийся снегопад в республике завтра усилится. КЧС призывает воздержаться от поездок по горным дорогам, где сохраняется лавиноопасность. Движение по автотрассе, соединяющей север Таджикистана со столицей, приостановлено.

По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, начавшийся сегодня снегопад в выходные усилится. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов. В дневные и ночные часы будет наблюдаться минусовая температура, сообщают метеорологи.

На юге страны температура воздуха ночью составит 2-7 градусов ниже нуля, днем в пределах до минус 5. На севере Таджикистана температура воздуха ночью -3-8 градусов, днем — 0-5 градусов мороза. В районах республиканского подчинения ночная температура — 2-7 градусов, дневная — в пределах 1-6 градусов мороза. В ГБАО температура ночью по западу — 9-14 градусов, днем — 5-10 градусов мороза, по востоку ночью 22-27 градусов, местами до 33-х градусов, днем — 15-20, местами до 25 градусов ниже нуля.

В связи с очередным выпадением обильных осадков Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана распространил предупреждение с просьбой воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Ведомство предупреждает о том, что лавиноопасность на автодорогах сохраняется.

По данным таджикского филиала компании IRS, движение по автотрассе Душанбе-Худжанд временное приостановлено из-за снегопада и схода лавин на участке от 48 до 73 км автодороги. Как сообщается на сайте компании, движение было временно перекрыто.

Пресс-служба IRS просит воздержаться от поездок по дороге, где сейчас на расчистке работают 30 единиц дорожной техники.