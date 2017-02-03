Таджикская шахматистка Мутриба Хотами в международном конкурсе Miss Chess Eurasia 2017 на звание самой красивой шахматистки заняла третье место. По количеству голосов нашу девушку обогнали соперницы из Казахстана и Узбекистана.

Мутриба Хотами стала третье в конкурсе на звание самой красивой шахматистки Евразии. Конкурс на звание Miss Chess Eurasia 2017 проводился на сайте chess.pw.

По результатам голосования, опубликованном на сайте, победила Жансае Абдумалик из Казахстана. За девушку проголосовали более 9,1 тысяч человек. Второе место заняла шахматистка из Узбекистана - Сарвиноз Курбонбоева, набравшая 7,8 тысячи голосов. Мутриба Хотами вошла в топ-3 с 653 голосами.

Мутриба Хотами – дочь известной шахматистки Саодат Одинаевой. Девушка в различных возрастных категориях становилась чемпионкой Таджикистана, участвовала во Всемирной шахматной олимпиаде. Родилась в 1997 году в Душанбе. Текущий рейтинг – 1762 (4-е место среди женщин Таджикистана).