США аннулировали более ста тысяч виз в рамках исполнения указа президента Дональда Трампа об ограничении въезда беженцев и граждан нескольких мусульманских стран.

Об этом стало известно на слушании в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния). Там рассматривается иск к Трампу от имени граждан Йемена, которых 28 января выслали из США сразу после прибытия, сообщает «Медуза».

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ об ужесточении правил въезда в страну. Он временно запретил въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана, а также заморозил прием беженцев.

После подписания указа в США и других странах начались массовые акции протеста. Несколько судов в разных штатах, куда обратились представители задержанных в аэропортах или высланных из США иностранцев, постановили приостановить действие указа. К Трампу были поданы несколько исков, в том числе со стороны прокуратуры штата Вашингтон.

США аннулировали более ста тысяч виз в рамках исполнения указа президента Дональда Трампа об ограничении въезда беженцев и граждан нескольких мусульманских стран.

Об этом стало известно на слушании в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния). Там рассматривается иск к Трампу от имени граждан Йемена, которых 28 января выслали из США сразу после прибытия.

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ об ужесточении правил въезда в страну. Он временно запретил въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана, а также заморозил прием беженцев.

После подписания указа в США и других странах начались массовые акции протеста. Несколько судов в разных штатах, куда обратились представители задержанных в аэропортах или высланных из США иностранцев, постановили приостановить действие указа. К Трампу были поданы несколько исков, в том числе со стороны прокуратуры штата Вашингтон.