Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался относительно назревающего открытого конфликта с Россией. Лукашенко предположил, что Трамп посадит Путина не рядом с собой в поезде, а где-то 20-ый вагон, там где сейчас российская экономика.

Лукашенко выступил с критикой в адрес России после решения ФСБ восстановить на границе с Белоруссией режим пограничной зоны.

Переходя от границы, Лукашенко заявил о том, что в России мотивируют улучшение ситуации в связи с приходом в США к власти президента Дональда Трампа (смотрите внимательнее с 9.15 минуты).

«Трамп это президент Америки, с лозунгом «Сделаем Америкой сильной» или еще какой-то… И когда мы с Путин обсуждали эту проблему, я ему высказал свою точку зрения на его вопрос. Говорю, ну вот представьте, сидим мы за столом переговоров, мы с тобой и Трамп напротив, или ты с ним, и написан лозунг «Сделаем Америку сильной», вот такие-то и такие-то меры, в каком вагоне ты будешь сидеть? В первый с собой рядом не посадят, посадят в 27-ой, или в 20-ый как экономика России. 20-ое место 20-ый вагон. Согласишься? Нет, и я бы не согласился. А как потом реагировать на это? Президента-то вы назначили в Америке. Он тоже плохой? Как Обама плохой, так и этот плохой? Надо давно понять, что Америка избрала проамериканского президента, не пророссийского и не пробеларусского. И не настолько он глуп, как некоторые думают», - заявил Лукашенко.