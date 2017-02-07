«10 львов и принц Египта» — с такой программой приехал с гастролями в Душанбе Московский цирк. Первое представление состоится 11 февраля в Государственном цирке Таджикистана.

В программе также два аттракциона «Колесо смерти» и «Мотошоу». Гастроли российского цирка продлятся в Душанбе целый месяц, сообщил администратор программы Московского цирка Виталий Ковалёв.

Первые представления пройдут уже 11 и 12 февраля. Начало в 16 часов. «Руководство московского цирка уже приехало в столицу и готовится к представлению. Это будет большое яркое шоу, впервые на арене таджикского цирка будут представлены два новых аттракциона — «Колесо смерти» и «Мотошоу». Это стоит посмотреть», - сказал Виталий Ковалёв.

В программу первой части представления войдут лучшие номера с участием акробатов, жонглеров, фокусников, клоунов и воздушных гимнастов. Второе отделение будет полностью посвящено выступлению 10 дрессированных львов, 3-х тигров и принца Египта.

Стоимость билетов составляет от 30 до 80 сомон в зависимости от сектора и ряда. Детям до 3 лет вход бесплатный.