Около 80 процентов учащихся средних школ Таджикистана, которые приняли участие в апробации по написанию эссе на таджикском языке, провалили экзамен.

В эксперименте осенью 2016 года приняли участие учащиеся 11-х классов 28 общеобразовательных школ Душанбе, Вахдата, Рудаки и Гиссара, сообщил журналистам директор Национального центра тестирования Таджикистана Хуршед Икроми.

Сочинения на социальные, исторические и культурные темы на таджикском языке писали 916 участников пилотного проекта. Такой род экзамена на содержательность и грамотность письма, как отметили в Центре, очень кстати, ведь результаты прошедших вступительных экзаменов в вузы страны показали, что государственный язык и литературу учащиеся знают очень плохо.

Анализ результатов апробации согласно критериям оценки (содержание работ, количество стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок) показал, что уровень знаний учащихся все еще остается очень низким.

Согласно установленным критериям максимально возможное количество баллов за письменную работу (эссе) было 24. Из 916 участников 720 (около 80 процентов) набрали менее половины. Лишь один участник эксперимента набрал все 24 балла, двум удалось набрать 23. В среднем учащиеся набрали 8-9 баллов. 36 человек не получили ни одного балла за написание эссе на таджикском языке.

Национальный центр тестирования подготовил методические пособия в помощь ученикам и учителям, чтобы они смогли лучше подготовиться к экзаменационным тестам 2018 года, когда написание эссе на таджикском языке станет обязательным для всех абитуриентов не зависимо от языка обучения.

Между тем, это неединственное новшество – Центр в конце в этом году запустит на своем сайте онлайн-тестирование для выпускников школ страны. Его целью является лишь проверка абитуриентами собственных знаний. Вопросы из онлайн-теста не повторятся во время очередных вступительных экзаменов. Они уже были использованы в предыдущие годы по компоненту А (обязательные для всех экзаменов).

Кроме того, увеличено количество вузов и средне-специальных образовательных учреждений, набор в которые будет осуществляться через тестирование в НЦТ.