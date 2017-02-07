В соцсетях появились сообщения с призывом привлечь к ответственности и заставить извиниться видеоблогера, стримера и комика Илью Давыдова, известного под ником Maddyson. Причиной скандала стала шутка о Коране, которую Мэддисон рассказал на стэндапе еще в 2012 году, пишет Газета.

В социальных сетях под аккаунтами видеоблогера, стримера и комика Ильи Давыдова, известного под никнеймом Maddyson, появились сообщения от мусульман с призывом совершить над ним расправу из-за глумления над Кораном. Как пишет Газета, речь идет о шутке, которую он рассказал еще в 2012 году во время одного из стэндапов.

Как следует из шутки, один раз он пошел в туалет почитать Коран, но у него закончилась туалетная бумага, из-за чего он был вынужден использовать носок.

После этого он показал публике тот самый носок и вложил его в Коран. Позже Илья заверил всех, что на самом деле у него в руках была Библия.

Несмотря на то что видео находилось в свободном доступе с 2012 года, гневные комментарии и угрозы появились лишь в конце января этого года. Под постами Давыдова в соцсетях стали публиковаться призывы к расправе над стримером.

Блогер-экстремист

Сообщение об оскорбительной шутке Мэддисона появилось еще 18 января вечером в Telegram-канале «Требуй знания».

В тексте публикации говорилось, что «это известный блогер ютуба и комик, он из Санкт-Петербурга, либо с Москвы, оскорбляет религию ислам и Коран... посмотри, как этот кафир унижает мусульман, оскорбляет слово Аллаха». При этом прямых угроз в тексте нет, но дана ссылка на инстаграм Ильи.

По этому инциденту высказался Булач Чанкалаев, указавший себя помощником депутата Государственной думы. Он опубликовал запись в группе, призвав найти Мэддисона и заставить его принести публичные извинения перед всеми мусульманами. В настоящее время этот пост удален.

3 февраля 2017 года видеозаписью заинтересовалась прокуратура Чечни. В ведомстве заявили, что нашли видео под названием «Шутка про Коран», которая «получила массовое распространение и вызвала общественный резонанс».

«Согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам и христианство», — говорится в сообщении.

Прокуратура Чечни решила направить материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против Ильи Давыдова по ч. 1 ст. 282 УК России (действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц, по признакам отношения к религии, совершенные публично).

К тому же было подготовлено заявление в суд о признании видео экстремистским материалом.

В настоящее время Илья, как следует из его твиттера, удалил свои аккаунты в твиттере, инстаграме и «ВКонтакте».

Также замечено, что некоторые видео с этой шуткой из его стэндапов были стерты. Например, еще утром 20 января доступное видео было удалено «из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от Ксюши Зануды» (такой же никнейм и у девушки Мэддисона. — «Газета.Ru»).

До того как удалить свой аккаунт в инстаграме, блогер опубликовал в нем фото. На снимке присутствует фото Библии, возможно даже той, которую взял на то выступление, выдавая за Коран.

«Читаю Библию перед сном и молюсь за спасение душ всех тех, кто пишет мне ужасные угрозы в инстаграме. Да простит вас Бог за ваш гнев, братья. И меня, за то что когда-то был молод и глуп. Всем адекватным — мира и добра», — написал Илья.

Не уехал, но затаился

За Илью вступился его коллега, видеоблогер и комик Юрий Хованский. В своем твиттере он написал, что «готов вписать Мэддисона у себя на время мусульманской охоты».

«Подвал без окон, противоштурмовая дверь, травматы (мой и Мотора) и куча пиваса. Это я свою хату описал: не думайте, что я Илюху в подвале содержать хочу. Сделаем из гостиной неприступный форт, как в «Кавказском пленнике», — написал Хованский.

В ноябре 2016 года произошел похожий инцидент с рэпером Вячеславом Карелиным, также известным как Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова.

В том инциденте участники паблика «Крепость Грозная» обратили внимание на строчку в старом баттле исполнителя, в которой он упоминает в том числе жителей Чечни.

Карелин тогда также удалился из соцсетей, а позже опубликовал видеообращение, в котором извинился за сказанное.

Игровой журналист Виктор Зуев, работавший в Gmbox и проводивший вместе с Ильей прямые эфиры на игровом портале, еще 25 января прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию. Он рассказал, что последний раз общался с Мэддисоном в середине января и предложил ему свою помощь, от которой блогер отказался.

«Честно говоря, я сам к нему обратился, думал, он напишет нам на сайт некое опровержение или объяснение, но он отказался», — заявил Зуев.

Журналист не подтвердил информацию о том, что Мэддисон покинул Россию, но добавил, что слышал такие слухи.

«На мой взгляд, в России подобные ситуации разглаживаются со временем, появляются новые инфоповоды и сменяют старые. Илья решил затихнуть на время, и это его дело», — добавил Зуев. Он также выразил надежду на то, что этот скандал постепенно сойдет на нет.

Связаться с самим Ильей Давыдовым «Газете.Ru» не удалось.