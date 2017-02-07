Движение автотранспорта по дороге соединяющей север Таджикистана со столицей восстановлено. Но сход лавин сохраняется.

Дорожные службы таджикского филиала компании IRS, отвечающей за содержание трассы Душанбе-Худжанд, расчистили дорогу от снежных заносов и остатков сошедших лавин.

Движение по дороге было открыто во второй половине дня, сообщается на сайте IRS. Как отмечается, в первую очередь было открыто движение автомобилей, скопившихся в Айнинском регионе, в сторону Душанбе. После 18 часов вечера компания обещала наладить движение от Душанбе в сторону Худжанда.

На сайте компании напоминается, что в течение десяти последних дней обильный снегопад и непрекращающийся сход лавин в несколько раз увеличил объем работ сотрудников филиала компании «IRS», которые до сих пор продолжают работать.

В настоящее время на 48-73 км трассы остается более 35 единиц дорожной техники, которые продолжают работать, сообщает пресс-центр компании.