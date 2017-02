Оригинальное название: Fifty Shades Darker

Страна: США

Режиссер: Джеймс Фоули

В ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Рита Ора, Ким Бейсингер, Белла Хиткот, Хью Дэнси, Дженнифер Или, Марша Гей Харден, Макс Мартини, Эрик Джонсон, Люк Граймс

Премьера в Душанбе: 9 февраля 2017 года. Смотрите в кинотеатре «Навруз» (+18)

О фильме: На пятьдесят оттенков темнее – это продолжение любовной трилогии, которая покорила как людей молодого возраста, так и более взрослый контингент. Премьера данного фильма произойдёт в феврале.

Первый фильм оставил после себя множество вопросов, особенно со стороны тех, кто не читал книги. Есть ли будущее у отношений главных героев? Готов ли Кристиан подавить свою сущность ради любимой? Готова ли Анастейша смириться с характером возлюбленного? Вторая часть обещает ответить на все вопросы.

Помимо интимных сцен, которые, несомненно, все хотят увидеть, фильм будет переполнен и интересными сюжетными линиями, а также захватывающей игрой актёров. Также продолжение, будет с умопомрачительными моментами и хитами в индустрии музыки.

В данном фильме будет больше страстных моментов, продолжение уже для взрослых, чего не было в первой части, где возрастные ограничения были 16+. Продолжение будет захватывающим как любителям трилогии, так и для человека, который впервые видит фильм.

Будет множество волнительных событий в горячей любви парочки. А также вторую часть отснял другой режиссер, но это не оказало влияния на качество отснятого, будет намного круче и горячее. Это будет нечто фееричное. Продолжение, несомненно, покорит зрителя и после фильма захочется прочесть и саму книгу.

Творческий состав

Как известно, режиссёр «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая изначально должна была возглавить и работу над сиквелом, покинула проект из-за разногласий с писательницей. Вместе с ней ушла и сценарист Келли Марсел. Основными кандидатами на режиссёрское кресло считались Ребекка Томас и Таня Уэкслер - многие полагали, что фильмом непременно должна заниматься женщина. Однако в конечном итоге должность получил Джеймс Фоули, ранее работавший в основном над сериалами. Сценарий же был написан супругом Э.Л. Джеймс, Ниалом Леонардом. Музыка к картине была написана Дэнни Элфманом, который также был ответственным за саундтрек первой части.

Съёмки

Съёмки картины прошли с 9 февраля до 12 июля 2016 года. В целях конспирации ленте было дано вымышленное название Further Adventures of Max and Banks 2 & 3 («Дальнейшие приключения Макса и Бэнкса 2 и 3»), однако это не предотвратило утечки ряда снимков со съёмочной площадки. Работа велась в Ванкувере, Париже и на Лазурном берегу Франции. К слову, во время теракта 14 июля, когда грузовик протаранил толпу празднующих День взятия Бастилии, съёмки как раз проходили в Ницце. По счастливому стечению обстоятельств, никто из членов творческой группы не пострадал.

К слову, у Средиземного моря снималась сцена медового месяца Кристиана и Анастейши. Дело в том, что съёмки второй и третьей частей проходили одновременно, а сиквел закончится тем, что Грей сделает девушке предложение руки и сердца. Однако начало семейной жизни не будет похоже на сказку, потому что окажется, что герои видят совместное будущее абсолютно по-разному.

Кстати третья часть - «Пятьдесят оттенков свободы» - выйдет на экраны в феврале 2018 года.