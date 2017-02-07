АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- 7 февраля состоится первое заседание маджлиса народным депутатов города Душанбе, которое проведет новый столичный градоначальник Рустам Эмомали

- Ответный поединок между футбольными командами "Хосилотом" (Таджикистан) и "Шахин Асмаи" (Афганистан) пройдет 7 февраля на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Начало в 17:00 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ФЕВРАЛЯ

2008 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал Указ «О реагировании должностных лиц на критические и аналитические материалы средств массовой информации».

2014 - Рахмон и Путин на встрече в Сочи поставили точку в вопросе 201-й РВБ на территории РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ФЕВРАЛЯ

1910 – Родился Заслуженный артист Таджикистана, режиссер Миркарим Саидов.

1988 – Родилась Нозия Кароматулло, таджикская исполнительница.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 11-16 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, местами до 10 мороза, днем 4-9 тепла, в предгорьях ночью 7-12 мороза, днем -1+4.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 11-16 мороза, местами до 19-21 мороза, днем 0-5 мороза, по востоку ГБАО ночью 25-30 мороза, в районе Булункуля до 36-38 мороза, днем 9-14 мороза, в районе Булункуля до 16-18 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 мороза, днем 3-8 тепла, в горах ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 1-3 мороза.