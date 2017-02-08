В середине января около тысячи граждан Таджикистана собрались около столичного представительства МВД РФ (по вопросам миграции), где ведется запись на возможность принять участие в программе содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Сотрудники представительства говорят, что такого потока желающих уехать они еще никогда не видели…

Видеоролики с толпой таджикистанцев, штурмующих офис представительства МВД России, появились в социальных сетях на прошлой неделе. На кадрах видна огромная толпа людей, которая собралась у ворот здания. Позже представительство сообщило, что в среднем к офису пришло от 800 до тысячи человек; впрочем, среди них были и зеваки. Порядок собравшиеся граждане соблюдать не желали, и начать работу представительство не могло. Спустя какое-то время на помощь представительству пришли милиционеры из ОВД района Исмоила Сомони.

Все это случилось 12 января - в день, когда сотрудники представительства вернулись на работу после новогодних каникул и планировали начать запись на первичную консультацию граждан, желающих принять участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. В этот день представительству пришлось записывать граждан не до 17 часов вечера, как планировалось, а до 21 часа. Всего на консультацию было записано более 300 человек; всем им выдали талоны с датой консультации и информационные материалы. На следующий день было записано еще 400 человек; 14 января – еще триста, и так каждый день работы.

Таким образом, очередь граждан на первичную консультацию в середине января уже сформировалась до июня…

Желающих переселиться в Россию слишком много

В конце прошлого года руководитель представительства Владислав Маркевич сообщал, что порядок записи желающих принять участие в программе будет изменен с началом 2017 года: планировалось, что запись будет вестись в первые два четверга месяца на ближайший месяц.

Руководитель представительства в Душанбе Владислав Маркевич

- Владислав Вацлавович, судя по всему, это намерение выполнить не удалось?

- Вести запись только на следующий месяц мы планировали исходя из опыта предыдущих лет, потому что, когда очередь формировалась на целый год, у некоторых граждан менялись планы, они уезжали и не приходили в назначенный день. Поэтому мы решили записывать только на ближайший месяц. Однако первый день нашей работы в этом году показал, что записывать людей только на месяц – невозможно, слишком велик поток желающих. Поэтому решили записывать на год вперед, как делали это раньше. В ближайшее время очередь из записавшихся граждан может быть сформирована до конца 2017 года.

- Сколько желающих записаться на первичную консультацию было раньше?

- В начале года всегда наблюдается активность среди граждан, но в прошлом году в это же время на запись в первые дни приходило примерно 150 человек, затем поток постепенно снижался, и приходили уже по 30-40 человек. Всего в 2016 году по вопросам участия в программе обратилось почти 13,7 тысячи человек. Из них заявления об участии в программе были приняты только от 1,9 тысячи граждан, а если считать вместе с членами семьи – это примерно семь тысяч человек.

- Вы наверняка общаетесь с коллегами из представительств в других странах СНГ, как обстоят дела у них? Насколько эта программа популярна в других постсоветских республиках?

- Популярность этой программы очень велика на всем пространстве СНГ, но, например, в Кыргызстане поток желающих принять в ней участие в последние годы снизился. Это связано с тем, что республика стала членом ЕАЭС, граждане этой страны получили привилегии, они работают в России без оформления дополнительных документов. Теперь в представительство в Кыргызстане обращаются именно те граждане, которые планируют переселиться в Россию, жить в этой стране, а не просто работать.

- Вот это интересный момент, ведь очень часто в программе переселения соотечественников люди видят только возможность получить гражданство России и работать на территории этой страны без оформления дополнительных документов. Этот вопрос как-то рассматривается в Москве?

- К сожалению, часто люди действительно приходят к нам за российским гражданством. Как показывает практика, только около 15 процентов из всех обратившихся отвечают требованиям программы переселения и могут подать заявление для участия в ней.

Большая часть людей, получая талон на первичную консультацию, думают, что это путевка в Россию. Они не знакомы с условиями программы, с трудом говорят на русском языке, не могут назвать регион, куда планируют переселиться, говорят, мол, куда-нибудь переселите, чтобы гражданство получить. Конечно, таких кандидатов мы даже не рассматриваем. Но если перед нами человек, который соответствует определению «российский соотечественник», его профессия соответствует потребностям регионов для переселения, то мы поступаем в рамках закона и таким кандидатам не отказываем.

В программе могут участвовать только российские соотечественники

- Можете еще раз рассказать о порядке и правилах участия в программе.

- Сначала мы записываем граждан на первичную консультацию, во время которой наши сотрудники определяют, является ли человек соотечественником и может ли принять участие в программе. Дело в том, что (и я постоянно об этом говорю) эта программа рассчитана только на соотечественников, а это понятие обладает в российском законодательстве правовым статусом.

В Федеральном законе «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» сказано, что соотечественниками, наряду с другими определенными категориями (этнические русские, татары, башкиры, осетины и т.д., принадлежащие к коренным народам России), могут считаться «лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства».

То есть граждане Таджикистана под эту категорию попадают все без исключения. Но далее в статье 3 этого закона сказано, что признание принадлежности к соотечественникам тех лиц, о которых я только что сказал, является «актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков народов РФ, развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с РФ, поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников».

То есть попасть под категорию «российский соотечественник» может человек, который своей работой поддерживает русский язык или русскую культуру за рубежом, укрепляет связи между Россией и государствами проживания. Например, преподаватели, журналисты и другие специалисты, осуществляющие свою деятельность на русском языке, или общественные деятели, которые занимаются поддержкой русской культуры за пределами России.

На первичную консультацию граждане приходят с документами, удостоверяющими личность, подтверждающими образование и стаж работы. Если предоставленная информация отвечает требованиям программы, то мы принимаем и отправляем заявление гражданина со всеми необходимыми документами в тот регион России, куда он планирует переселиться.

Эта информация попадает в территориальный орган МВД России и службу занятости населения, где определяется, востребован ли заявитель с учетом имеющейся специальности. Если все в порядке, то выносится положительное решение, о котором извещается наше представительство, а мы, в свою очередь, сообщаем об этом заявителю, приглашаем его в представительство и выдаем свидетельство участника программы, с которым он может выезжать в регион.

- Информация, которую предоставляют заявители, проходит дополнительную проверку?

- Конечно. Наши сотрудники проверяют все предоставленные данные до того, как они поступают в уполномоченные органы региона. Если вся информация верна, то документы проходят. К сожалению, случаи, когда заявители предоставляют ложную информацию, встречаются. Иногда информацию искажают осознанно, например: указывают место работы, а такой организации попросту не существует; или скрывают информацию о том, что один из членов семьи был депортирован из России за нарушения, и срок запрета на его въезд еще не окончен. Кстати, если у одного человека выявляются подобные нарушения, то в программе не будет участвовать вся семья.

- По каким еще причинам в регионах могут отказать заявителю?

- Мотивы отрицательных ответов следующие: отсутствие заинтересованности работодателя в трудоустройстве либо возможностей по жилищному обустройству семьи переселенцев. Но в случае отказа мы даем возможность, при желании, подать заявление в другой регион.

- Как долго регионы рассматривают документы заявителей?

- В среднем – месяц. Хотя есть регионы, например Калуга или Липецк, у которых из-за ограниченного количества сотрудников в службах занятости и большого количества соотечественников, желающих переехать на постоянное место жительства в эти регионы, на обработку информации уходит до трех месяцев.

- А возможна такая ситуация: заявитель является «российским соотечественником», но его специальность в регионе не востребована, что происходит в таком случае?

- Подобные ситуации происходят крайне редко, так как на местах мы стараемся подобрать заявителю именно тот регион, в котором есть востребованность в его профессии.

- Как сейчас выглядит потенциальный заявитель на участие в программе?

- Анализ состава потенциальных участников указывает на то, что среди обратившихся граждан присутствуют представители самых разных профессий. Возраст соотечественников, подавших в прошлом году заявления, колеблется от 19 до 60 лет. Наиболее востребованные регионы – это Воронежская, Свердловская, Тамбовская, Самарская, Липецкая, Калужская, Тульская области и Хабаровский край.