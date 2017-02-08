Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим потребовал от энергетиков столицы изменить работу по обслуживанию населения и сократить потери в энергосетях.

Вице-премьер Таджикистана провел рабочее совещание с руководством и специалистами Душанбинских энергетических сетей, сообщили «АП» в правительстве страны.

Иброхим отметил, что в зимний период столица Таджикистана ежедневно потребляет свыше 25 процентов вырабатываемой в стране электроэнергии. «Многочисленные аварии на линиях электропередачи, бесконечные жалобы горожан свидетельствуют о том, что столичные энергетики не готовились к зиме, а энергохолдинг "Барки точик" - к отопительному сезону основательно», - заявил вице-премьер на собрании.

Он также отметил о больших технических потерях в энергетических сетях города, которые, по словам заместителя премьер-министра, возникают в основном за счет воровства электроэнергии. Азим Иброхим потребовал от руководства Душанбинских электросетей в самое ближайшее время сократить потери в сетях до 13 процентов.

Стоит отметить, что по данным ОАХК «Барки точик», в прошлом году технические потери в энергетических сетях страны составила около 17 процентов от общего объема производимой в стране электроэнергии.

Вице-премьер также потребовал наладить работу по своевременному сбору средств с населения за потребленную электроэнергию.