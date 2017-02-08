Таджикские горнолыжники не добились больших успехов в XXVIII Зимней Универсиаде, которая в эти дни продолжается в Алматы.

На горнолыжном комплексе «Шымбулак» 4 февраля в гигантском слаломе Сохибназари Турсунмурод с результатом 1:26.88 занял 74-е место, Сайфиддини Низомиддин показал результат 1:34.33 и занял 76-е место. Дониёр Каримов не смог преодолеть дистанцию.

Во втором этапе Сохибназари Турсунмурод с результатом 1:32.59 расположился на 65-й строчке турнирной таблицы, а Сайфиддини Низомиддин стал 66-м, преодолев дистанцию за 1:32.92.

По итогам двух раундов Сохибназари Турсунмурод с общим результатом 2:59.47 закрепил за собой 65-е место. На одну строчку отстал от него второй горнолыжник из Таджикистана Сайфиддини Низомиддин (3:07.25, 66-е место). Сегодня им предстоит выступление в другой дисциплине горнолыжного спорта – слалом.

Победителем соревнований в гигантском слаломе стал итальянец Джулио Боска с общим результатом 2:12.77.

В программу Зимней Универсиады входят соревнование по 12 зимним видам спорта. Таджикистан представлен тремя спортсменами только в одном из них – горнолыжном спорте.

В медальном зачете за два дня до окончания Универсиады – на 6 февраля лидирует сборная России, завоевавшая 55 медалей, в том числе 22 золотых наград. В первую тройку входят также команды Казахстана и Южной Кореи.

Из стран ближнего зарубежья по три спортсмена представляют Афганистан, Иран и Узбекистан, а Кыргызстан отправил делегацию в количестве 10 спортсменов.