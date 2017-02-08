Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов приглашает потенциальных таджикских инвесторов принять участи в приватизации государственных казахстанских активов.

На встрече с председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ Файзиддином Каххорзода казахстанский дипломат подробно ознакомил собеседника с ходом приватизации государственных активов и разгосударствлении экономики Казахстана и пригласил потенциальных инвесторов Таджикистана к участию в этом процессе, сообщили «АП» в дипломатическом представительстве РК в РТ.

Также Сейтимов рассказал о новых направлениях развития страны, закрепленных в послании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Стороны, с удовлетворением отметив поступательное развитие взаимной торговли, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, констатировали, что между Казахстаном и Таджикистаном имеется достаточный потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества.

В этом контексте, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе подготовка к проведению 13-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Таджикистаном, которое состоится в Астане 15-16 февраля 2017 года.

Кроме того на встрече было отмечено важное значение прошедших в 2016 году бизнес-форумов и визитов делегаций предпринимателей из Казахстана в Таджикистан, в том числе затронуты вопросы поддержки усилий деловых кругов двух стран в налаживании прямых бизнес контактов, создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности в обеих республиках.

посольство Казахстана в РТ Посол Казахстана встретился с главой ТЖД Комилом Мирзоали.

Предстоящее заседание Межправительственной комиссии в Астане Сейтимов также обсудил с начальником ГУП «Рохи охани Точикистон» («Железная дорога Таджикистана») Комилом Мирзоали.

В ходе этой встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в железнодорожной отрасли, в том числе по поставкам в Таджикистан казахстанских локомотивов «Evolution». В этом контексте, посол подробно ознакомил собеседника с экспортными возможностями казахстанских производителей для ГУП «Рохи охани Точикистон».

В свою очередь, таджикская сторона выразила заинтересованность в поставках продукции железнодорожного машиностроения казахстанского производства для нужд таджикской железной дороги, в первую очередь рельсов и полувагонов.

Кроме того, Сейтимов поздравил Мирзоали с высокой наградой – Орденом «Достык» II степени за вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном в железнодорожной сфере и выразил готовность к плодотворному сотрудничеству в деле укрепления казахстанско-таджикских отношений в духе стратегического партнерства.