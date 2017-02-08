В этом году Россия предоставила Таджикистану 600 квот примерно в 90 процентов российских вузов. Как утверждают в Россотрудничестве, стать претендентом на российскую государственную квоту теперь гораздо легче.

В этом году Таджикистану представлена квота в количестве 600 мест примерно в 90% российских вузов. О том как и где будет проходить отбор на бюджетное обучение, рассказали 6 февраля в Душанбе посол России в РТ Игорь Лякин-Фролов и руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев.

По словам российского посла, в отборочном конкурсе могут принять участие граждане Таджикистана, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории РТ и не имеющие регистрации на территории России.

Вождаев отметил, что «еще в прошлом году процедура приема и отбора кандидатов в рамках квотной кампании стала гораздо проще и прозрачнее, так как была запущена система открытой подачи заявок в электронной форме. В этом году система была доработана».

Желающие поступить по квоте должны до 21 февраля (до 17 часов по душанбинскому времени) зарегистрироваться на портале http://russia.study/ и заполнить анкету (внести свои данные, информацию об образовании и достижениях, указать желаемое направление обучения).

После этого кандидаты будут приглашены на письменное и устное тестирование, экзаменационные предметы будут зависеть от выбранной специализации.

По словам Вождаева, отборочные испытания будут проводиться комиссией, состоящей из представителей Российского центра науки и культуры в Душанбе и министерства образования и науки Таджикистана, а также сотрудников российских вузов. Что касается самих тестов, то они будут адаптированы и упрощены по сравнению с теми, что предлагаются абитуриентам в России.

Экзамены, скорее всего, будут проводиться в трех городах: Душанбе, Худжанде и Курган-Тюбе. Изначально планировалось привлечь и ГБАО, но от этой идеи отказались из-за проблем с авиасообщением. Точная информация о дате и месте проведения отборочных испытаний будет размещена на сайте tjk.rs.gov.ru и на официальной странице РЦНК в Душанбе в Facebook.

Когда тест будет сдан, а собеседование пройдено, можно будет выбрать шесть вузов на личное усмотрение (в Москве и Санкт-Петербурге можно указать не более двух). Тот университет, который в списке будет указан первым, первым получит данные и результаты экзамена претендента.

В том случае, если результаты тестирование не удовлетворят данный вуз, то данные передаются в следующий по списку. И так до шестого.

Как отмечалось, в прошлом году квот было чуть менее 500. Около 90% российских вузов примут на обучение граждан из Таджикистана, причем необязательно в идеале владеющих русским. Знание языка приветствуется, но не является определяющим при отборе. При многих университетах России действуют подготовительные факультеты, где иностранные студенты могут заниматься языковой подготовкой за счет бюджета России.

Онлайн регистрация граждан Таджикистана на обучение в 2017/18 учебном году в российские вузы началась с 1 февраля. Ежедневно с понедельника по пятницу в 15:00 в РЦНК в Душанбе (ул. Мирзо Турсунзаде, д. 28) проводятся консультации по вопросам подачи заявления и участия в отборочных мероприятиях.