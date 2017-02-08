«Улучшение отношений Москвы и Вашингтона, без сомнения, было бы в интересах национальной безопасности США, главным образом благодаря уменьшению риска атомной войны и ядерного терроризма. Однако, несмотря на оптимистические сигналы из лагерей Путина и Трампа, их отношения могут испортиться очень быстро - и, возможно, опуститься на еще более низкий уровень», - написал в своей колонке на «Рейтер» Джош Коэн, бывший сотрудник Агентства США по международному развитию, экс-сотрудник USAID, курировавший экономические реформы в бывшем СССР.

По его мнению, среди глобальных проблем, чреватых противостоянием США и России, - Иран. «Трамп посылает противоречивые сигналы относительно ядерной сделки с Тегераном. В предвыборную пору он периодически грозил разорвать соглашение, но в качестве президента, возможно, хочет даже закрепить его. Путина первый вариант не устраивает. Россия сыграла ключевую роль в том, чтобы переговоры с Ираном принесли плоды, в частности, предложив устраивающие его и Запад решения в сфере обогащения урана для внутренних нужд и ограничений его оружейного потенциала», - считает Джош Коэн.

Он считает, что Москва продолжает играть важную роль в воплощении ядерной сделки. По словам Коэна, в конце 2015-го Россия приняла 25.000 фунтов иранского обогащенного урана, а позже - с благословения администрации Барака Обамы - поставила Тегерану 116 метрических тонн уранового сырья в обмен на 44 тонны отработанного реакторного теплоносителя.

«Путин вполне может воспринять отказ Трампа соблюдать сделку как провокацию и предвестник американского удара по ядерным объектам в Иране. Путин может даже избрать ответом разрешение на поставку Тегерану продвинутого российского вооружения для отпора американской угрозе, что раскрутит спираль кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. Трамп и Путин также могут схлестнуться в новой гонке вооружений. Памятен фурор, который произвели твит Трампа - «США должны резко усилить и расширить свой ядерный потенциал» и его ремарка на телеканале MSNBC - «пусть будет гонка вооружений», вслед за заявлением Путина о том, что России нужно увеличить потенциал в области стратегических ядерных сил», - считает экс-сотрудник USAID.

Далее Коэн пишет, что «нетрудно предвидеть, как именно могла бы разворачиваться новая гонка вооружений Москвы и Вашингтона. США разворачивают противоракетный щит в Европе, который к 2018-му охватит весь континент, и объясняют это необходимостью защиты от Ирана. Но Россия уверена, что целью является ее собственный ядерный арсенал. В ответ Путин может счесть оправданным расширение российских наступательных ракетных сил, если решит, что это нужно для сохранения баланса ядерного сдерживания. В свою очередь, это может отозваться новым витком усиления ядерного арсенала Америки».

Джихадистский камень преткновения

Также, по мнению американского эксперта, столкнуть Путина и Трампа может российская политика в Афганистане. «Хотя Россия и опасается исламского экстремизма, одновременно она делится разведывательной информацией с боевиками «Талибана» - теми самыми джихадистами, с которыми американские солдаты воюют уже 15 лет. Хотя Москва настаивает, что обмен ограничен сферой совместной борьбы с «Исламским государством», американские военачальники прямо говорят, что Москва легитимизирует режим талибов ради подрыва НАТО. Сохраняющиеся связи «Талибана» с «аль-Каидой», вкупе с провозглашенным Трампом стремлением сфокусироваться на борьбе с исламским экстремизмом, могут заставить Вашингтон потребовать от Москвы изменить свою политику в Афганистане. Неизвестно, согласится ли на это Путин», - отмечает Коэн.

Есть, конечно, как пишет эксперт, и другие области, в которых оба лидера могут искать точки соприкосновения. Это Украина и Сирия. Если отношения Путина и Трампа останутся теплыми, американский президент может рассмотреть сокращение помощи повстанческому движению в Сирии и сообща с Россией и сирийским президентом Башаром Асадом сконцентрироваться на подавлении «Исламского государства».

«Хотя это, вне сомнений, порадовало бы Москву, вопрос заключается в том, что Путин предложил бы Трампу в обмен? Россия вошла в Сирию под предлогом борьбы с ИГИЛ, но на деле метила преимущественно в сирийскую вооруженную оппозицию Асада. Путин мог бы пообещать присоединиться к США в борьбе с «Исламским государством», но как бы отреагировал Трамп, если бы свое обязательство Путин проигнорировал?

Более того, заключив союз с Россией и Асадом в Сирии, Трамп фактически вступил бы в альянс и с Ираном - той самой страной, на которую он ополчился», - добавляет Коэн.

Вынужденный попутчик

Российский обозреватель Аркадий Дубнов в интервью «Эхо Москвы» назвал Иран так называемой палочкой-выручалочкой во всяких играх в салки, которые Россия играет с США или с Западом. Иран, по его словам, точно также использует Россию в качестве такой же игры в салки.

И сейчас, по словам эксперты, есть огромное количество вопросов, которые делают Иран вынужденным, хотя и проблемным попутчиком России, до известных пределов.

«Как только иранцы, что называется, удила схватят и начнут своими ракетами угрожать серьезно, или испытаниями ракет, они уже начинают сегодня делать последние серии испытаний. В ответ на уже выпады Трампа об угрозе отменить соглашение по иранскому ядерному досье. Иранцы начинают, что называется, как северокорейцы показывать зубы и показывать, что их ассиметричный ответ на все, что можно со стороны Запада один и тот же – мы вам покажем нашу ракетную кузькину мать. Конечно, это очень сильно раздражает, и в конце концов, я так полагаю, что в какой-то момент из Кремля или МИДа такое должно будет раздаться некое раздражающее заявление. И аккуратное выражение недовольства», - считает Дубнов.