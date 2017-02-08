C 1 января 2015 года в России был введен обязательный комплексный экзамен для мигрантов, желающих получить разрешение на временное проживание (РВП) и трудоустройство, а также вид на жительство (ВНЖ) в стране. Тестирование включает в себя блоки заданий по трем дисциплинам: русскому языку, истории России и основам законодательства. По замыслу законодателей, знания, полученные во время подготовки к экзамену, помогут мигрантам адаптироваться к жизни и работе в России.

К июлю 2016 года более двух миллионов мигрантов успешно прошли тестирование, и их число продолжает расти. РИА Новости подготовило подробную инструкцию, как и где сдавать комплексный экзамен, а также с какими подводными камнями можно столкнуться.

Кому не нужен экзамен?

Далеко не всем мигрантам потребуется прохождение экзамена. Согласно статьи 15.1 Федерального закона №115 от необходимости предъявления сертификата при подаче заявления на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство освобождаются:

- недееспособные и ограниченные в дееспособности;

- граждане младше 18 лет;

- мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет;

- участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей;

- высококвалифицированные специалисты, работающие легально на территории России, а также иностранные студенты очной формы обучения вузов и колледжей, которые работают в соответствии с законом;

- выпускники российских вузов и образовательных учреждений государств, входивших в состав СССР до 1991 года.

При подаче заявления на получение разрешения на работу от тестирования освобождаются:

- высококвалифицированные специалисты, работающие легально на территории России;

- иностранные журналисты, работающие в СМИ, учрежденных специально для распространения массовой информации на иностранных языках;

- иностранные студенты очной формы обучения вузов и колледжей, которые работают в соответствии с законом.

Где сдавать?

Правом проводить комплексный экзамен Министерство образования и науки наделило пять вузов: Московский государственный университет им. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Государственный институт русского языка им. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет и Тихоокеанский государственный университет. Они также имеют право выдавать сертификаты от своего имени и доверять свои полномочия и другим образовательным учреждениям, которые удовлетворяют определенным требованиям для проведения экзамена. Кроме того, региональным властям разрешили создавать собственные центры тестирования. В настоящее время на всей территории страны существует более 400 подобных центров.

© РИА Новости. Павел Лисицын

Комплексный экзамен для мигрантов — недешевое удовольствие. Для прохождения тестирования в Москве установлена единая стоимость: 4900 рублей для претендующих на патент на работу и 5300 рублей для желающих получить вид на жительство или разрешение на временное проживание. Правда, в некоторых организациях и регионах цены могут варьироваться.

Структура экзамена

Вам потребуется ответить на ряд вопросов по истории России и основам законодательства России. Также придется пройти тест по русскому языку, который состоит из 5 частей: лексика и грамматика, чтение, письмо, говорение, аудирование. Проходной балл теста устанавливается в зависимости от назначения сертификата.

Так, для получения патента на работу установлен самый низкий порог: 60% по русскому языку, 50% по истории и столько же по основам законодательства. Для РВП эти цифры уже немного выше: 70%, 50% и 50% соответственно. Самый высокий уровень потребуется для получения ВНЖ: по 80% в каждой дисциплине. Продолжительность экзамена также зависит от его цели и варьируется от 1,5 до 2,5 часов.

Что потом?

Если вам удалось набрать необходимое количество баллов, то вы имеете право получить сертификат об успешном прохождении комплексного экзамена, который действует в течение 5 лет. Выдача документов занимает от 3 до 10 рабочих дней, в зависимости от региона и учреждения, где проходило тестирование.

Тем, кому не удалось сдать экзамен, выдается справка с указанием результатов по отдельным дисциплинам и частям. Учтите, что сертификат для патента на работу не подойдет для получения РВП и наоборот. При этом самым универсальным считается сертификат для ВНЖ, который действителен в любом случае.

Что изменится?

В конце 2016 года неоднократно поднимался вопрос о внесении изменений в закон о комплексном экзамене, а также непосредственно в структуру тестирования. Например, в Минобрнауки совместно с ФМС планирует освободить от этой процедуры граждан республик, где русский язык является государственным, — Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Это нововведение может коснуться и жителей Армении, Казахстана и Киргизии, так как перечисленные государства входят вместе с Россией в Евразийский экономический союз.

Может измениться и срок действия сертификата о прохождении экзамена. Для получения патента на работу он будет действовать три года, а для вида на жительство — пять лет. Однако пока все эти инициативы лишь обсуждаются в соответствующих структурах, а говорить о конкретных изменениях пока рано.