Глава Совбеза РФ Николай Патрушев попытался убедить представителя спецслужб Индии, что Россия признает только официальное правительство Афганистана, а не талибов.

В Москве советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудили ситуацию в Афганистане, говорили о будущем этой страны. «Тема особенно актуальна на фоне ожидающейся встречи с "афганской повесткой" представителей России, Китая и Пакистана», - сообщается на сайте ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

По данным ШОС, Довал высказал опасения индийской стороны по поводу «сообщений в СМИ» о признании Россией движения «Талибан», заявил осведомленный источник. Однако, как сообщается на сайте ШОС, Россия убедила Индию в своей поддержке правительства Ашрафа Гани. Довал и Патрушев обсудили меры по противодействию запрещённой в России организации ИГИЛ и террористическим группам в Пакистане.

По данным агентства «Интерфакс», на встрече было подчеркнуто, что привилегированный уровень стратегического партнерства между Россией и Индией оказывает значительное влияние на обеспечение стабильности в мире.

А. Довал находился в Москве по приглашению Патрушева. «Их встречи являются частью регулярных консультаций на высоком уровне между Россией и Индией. Собеседники согласились признать 2017 год годом истории российско-индийских отношений в связи с отмечаемым 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами», — сказали в пресс-службе Совбеза.

Напомним, большой шум на Западе вызвало высказывание спецпредставителя президента России по Афганистану, директора департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова. В прошлом году он заявил, что Россия готова перестать считать «Талибан» террористической организацией, если будет выполнено условие национального примирения, в частности если талибы будут способствовать прекращению войны и порвут с «Аль-Каидой».

По мнению Кабулова, сейчас «программные установки» талибов изменились, поэтому пересмотр их статуса стал возможен.

«Они станут одной из политических сил Афганистана, которая будет иметь право на существование и признание», — пояснил дипломат, заметив, что решение все равно остается за местным правительством.