В прошлом материале мы говорили о том, как правильно брать кредит. Сегодня в рамках совместного проекта «Азия-Плюс» и Спитамен Банка «Финансовая грамотность» мы расскажем об ипотеке.

Что такое «ипотека»?

Ипотека – это залог недвижимости для обеспечения обязательств перед кредитором. При ипотечном кредитовании заемщик получает кредит на покупку недвижимости. Исполнение обязательства перед кредитором обеспечивает залог недвижимости. При этом покупать и закладывать можно не только жилье, но и другие объекты недвижимости, автомобиль, например. Все, что приобретено посредством ипотеки - является собственностью заемщика.

Положительные стороны ипотеки

Ипотека позволяет приобрести в собственность недвижимость в достаточно короткие сроки. Если раньше люди долгое время копили на жилье, то ипотека , избавляет от необходимости копить на желаемое жилье. После завершения все необходимых процедур к заемщику переходит право собственности на приобретаемую недвижимость, при этом заемщик может пользоваться своим законным правом на проживание приобретенном жилье, а также регистрировать там как себя, так и членов своей семьи.

Как правильно взять ипотеку?

В первую очередь вы должны трезво и объективно оценивать свои возможности – то есть, свою способность регулярно возвращать заем в банк. Затем, советуется решить, где бать ипотеку. При выборе финансовой организации обращайте внимание на репутацию, на отзывы клиентов. Решив для себя вышеуказанные задачи, вы можете переходить к сбору документов, необходимых для подачи заявки на кредит.

Пакет документов

Советуется быть очень внимательными и детальными в сборе и подаче документов. Для того, чтобы подать папку с документами в один раз, а не затягивать процесс подачи из-за отсутствия одного или двух документа. Итак, в пакет ваших документов для взятия ипотеки на недвижимость обязательно должны входить: копия Вашего паспорта, ИНН, справка, подтверждающая вашу занятость (с места работы), справка о вашей заработной плате. Существует обязательное требование к заемщику иметь поручителя. Поручитель должен предоставить такой же пакет документов, как и заемщик. Если заемщик имеет дополнительный доход, занимается предпринимательской деятельностью, например, то желательно принести документ, подтверждающий эти доходы. Таким образом, шанс получить ипотеку в виду вашей платежеспособности увеличивается.

Процесс принятия решения по ипотеке в банке

После того, как в банк будут предъявлены все вышеуказанные документы, будет заполнена заявка на получение ипотеки, банк будет принимать решение. Процесс анализа и принятия решения со стороны банка составляет от 3 до 6 месяцев. Решение будет принято на основании подлинности предоставленных заемщиком документов, также, будет учитываться кредитная история заемщика, насколько она положительная. Существует целый ряд проверок со стороны банка в данных случаях, потому не каждый раз заявка о получении ипотеки может быть положительно рассмотрена. В случае, если банк решает, что заемщик недостаточно платежеспособен, если уровень его доходов не покроет выплату ипотеки, если место его работы не стабильное, то в таких частых случаях банк отказывает в предоставлении ипотечного кредита.

На самом деле ипотека – это ответственный шаг. Подходить к нему нужно с крайней осторожностью и трезвостью, если у вас имеется кредит – требуется обязательно воздержаться от ипотеки во избежание проблем.

Материалы рубрики «Финансовая грамотность» публикуются в рамках договора о сотрудничестве между ЗАО «Спитамен Банк» и ООО Информационное Агентство «Азия-Плюс» в сфере повышения финансовой грамотности населения.