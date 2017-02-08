Руководитель волонтёрского движения уверяет, что любой диванный эксперт, сеющий панику из-за опасных групп, может помочь их заблокировать.

Ислам Угушев – уже известная фигура в Алматы, он руководит волонтёрским движением – Советом общественной безопасности, которое помогает находить пропавших без вести людей. На своей странице в Facebook Ислам Угушев рассказал, как за две недели его волонтёры закрыли 136 так называемых групп смерти, сообщает Inforburo.kz.

«Мы уже две недели занимаемся этими группами по своей инициативе, и ничего сложного в действиях нет. Находим эти группы в соцсетях, не важно, каких, допустим, «ВКонтакте». Копируем ссылку на группу, связываемся с администрацией, пишем им, что обнаружены вредоносные группы, которые распространяют очень опасные игры для детей, скидываем ссылки. Администрации сетей реагируют, закрывают эти группы. И вам я советую делать то же самое. Не нужно паниковать, не нужно каждый раз постить и говорить о том, как это ужасно. Да, это ужасно, это опасно, но не нужно сеять панику», – обращается к казахстанцам Ислам Угушев.

Руководитель Совета общественной безопасности сообщил, что только за две недели им удалось таким образом закрыть 136 групп, которые действовали в соцсети «ВКонтакте». Ислам Угушев призывает казахстанцев не взывать к правоохранительным органам, а самим подключиться к борьбе.

«Люди! Помогите! Займитесь правильным делом. Если вы все объединитесь, получится быстрее и качественнее. Этим могут заниматься и диванные эксперты, которые поднимают из всего этого шумиху», – говорит общественник.

В конце своего видеопослания волонтёр обращает внимание на главное, что по его мнению, толкает детей вступать в опасные группы.

«Нам на днях один ребёнок, который был замечен в этой игре, сказал: «Я играю с китами, потому что родители не играют с нами». Подумайте над этим!» – заключил Ислам Угушев.

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали распространяющиеся в социальных сетях группы «Синий кит», «Тихий дом» и другие, которые пропагандируют идеи суицида. Организаторам так называемых групп смерти грозит уголовная ответственность за доведение до самоубийства.