Правительство РФ выделило в 2017-2019 годах за счет средств федерального бюджета до 6,6 миллиона долларов на развитие системы устойчивого школьного питания в Таджикистане. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Так, документ предусматривает выделение до 5,1 миллиона долларов Всемирной продовольственной программе ООН на финансирование расходов, связанных с реализацией второго этапа проекта по развитию системы устойчивого школьного питания в Таджикистане, в том числе в 2017 году — до 1,1 миллиона долларов, в 2018 году — до 2 миллионов долларов, в 2019 году — также до 2 миллионов долларов.

Кроме того, до 1,5 миллиона долларов выделяется Международному фонду сельскохозяйственного развития на финансирование расходов, связанных с реализацией пилотных проектов по поддержке местных фермеров в рамках проекта по развитию системы устойчивого школьного питания в Таджикистане. Из них в 2017 году выделяется до 700 тысяч долларов, в 2018 году — до 800 тысяч долларов.

Минфину РФ совместно с МИДом России необходимо согласовать со Всемирной продовольственной программе ООН и Международным фондом сельскохозяйственного развития порядок перечисления и использования выделенных средств.