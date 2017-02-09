Преподаватели против инициативы Министерства образования и науки Таджикистана о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 августа. Они считают, что она ничего хорошего не даст, ведь все дело в качестве и условиях.

Перемены в любой сфере жизни, только тогда приемлемы, когда они направлены на улучшение жизни людей. А перенос даты начала учебного года нужен только министерству образования, считает Шариф Муллоев, заведующий кафедрой печатных СМИ и PR Российско-Таджикского (славянского) университета.

«Ведь сейчас все проблемы упираются не в количество уроков и дней, а в качество преподавания. А месяц раньше или позже, ничего не изменит,- считает Муллоев. - Если в школах будут работать профессионалы, то и не надо будет переносить занятия на 1 августа».

Тогда кондиционеры поставьте в каждый класс

Преподаватель также напоминает, что в Таджикистане август очень жаркий месяц, и детям будет трудно учиться в такую жару.

«Если будут созданы соответствующие условия для учёбы в это время года, то можно в качестве эксперимента для пары школ перенести занятия на 1 августа. Но, в целом, эта инициатива не принесет никакой пользы»,- подчеркнул Шариф Муллоев.

Против предложения Минобразования и Алла Куватова, кандидат философских наук, доцент.

«Я плохо отношусь к этой инициативе, потому что вместо нее следовало бы обратить внимание на другие вопросы нашего образования, например, на улучшение учебных программ, инновационные технологии и многие другие аспекты. Начинать учебу с августа в наших климатических условиях – это значит, что в каждый класс или аудиторию нужно будет устанавливать кондиционер, это самая минимальная проблема, с которой мы столкнемся, если примем решение. Кроме того, учителям и ученикам придется перестраивать свой организм, свой жизненный график на совсем другой ритм, это тоже чревато негативными последствиями», - отмечает Алла Куватова.

Значит есть веские причины?

Но есть общественные деятели, которые не видят ничего плохого в предложении специалистов из минобразования.

Марьям Давлатова, известный общественный деятель, считает, что в западных странах уровень образования выше, потому что там нет конкретного времени обучения. «Там учатся, когда удобно обеим сторонам процесса обучения», - говорит Давлатова, добавляя, что до советской власти подобное практиковалась и на территории нынешнего Таджикистана.

«На пример в книге "Старая школа" Садриддин Айни писал, что ребенка отдавали в школу тогда, когда его родители чувствовали, что он готов к обучению», - говорит общественный деятель.

Относительно обучения с сентября, Давлатова говорит, что мы просто привыкли к этому режиму со времен СССР. «И если министерство образования и науки выступили с таким предложением, то значит у них есть веские основания, чтобы перенести обучение с 1 сентября на 1 августа», - считает Марьям Давлатова.