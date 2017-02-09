Капитан национальной сборной Таджикистана по футболу Нуриддин Давронов, который с лета прошлого года выступал в болгарском клубе «Дунав», вернулся в свой прежний клуб душанбинский «Истиклол».

Руководство «Истиклола» и болгарского «Дунава» подписали соглашение о переходе Нуриддина Давронова на правах аренды до конца июля нынешнего года с возможностью ее пролонгации до конца сезона-2017, сообщает официальный сайт Душанбинского клуба.

В «Истиклоле» 26-летний полузащитник будет выступать под своим прежним номером 8, который использовал перед уходом из «Истиклола».

«Я рад, что снова нахожусь в родном клубе, с родными людьми. Приехал с одной целью – помочь команде достичь поставленных целей на сезон. Я и мои партнеры сделаем все возможное, чтобы достойно провести сезон, особенно в Кубке АФК», — заявил полузащитник.

Напомним, что Нуриддин Давронов перешел в «Дунав» в июне прошлого года. Полузащитник сегодня приступит к тренировкам «Истиклола».