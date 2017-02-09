В Душанбе 16 февраля будет организован бизнес-форум и b2b встречи представителей Турции и Таджикистана. Форму пройдет в рамках официального визита в Душанбе заместителя премьер-министра Турецкой Республики, г-н Тугрул Туркеша.

Визит высокопоставленной турецкой делегации связан с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Турцией.

Бизнес-форум и встречи в формате b2b будут проходить в гостинице «Шератон». Начало форума в 11.30.

Форум организован совместно с DEIK, Советом по внешним экономическим связям Турции, Бизнесс Советом Турции и Таджикистана, а также Торгово-промышленной палатой Таджикистана, при присодействии Министерства экономики Турции, Министерства экономического развития и торговли, Министерства промышленности и новых технологий, Госкоминвеста Таджикистана.

В официальную делегацию Турецкой Республики во главе с вице-премьером входят депутаты и представители около 50 турецких компаний. Некоторые из них уже работают в Казахстане и Кыргызстане. От Таджикистана в форуме примут участие около 400 бизнесменов.

После приветственной речи заместителя премьер-министра Турции и Министра экономического развития и торговли Таджикистана, пройдет переговоры в формате b2b между бизнесменами двух стран.

В составе турецкой делегации представители компаний по производству сельскохозяйственной техники, модной индустрии, строительных материалов, логистики, косметики, ювелирных изделий, ИТ-технологий, продуктовпитания и напитков, сектора услуг, упаковки, инженерии и многое другое.

Турция является 16-й крупной экономической зоной в мире с его почти в 1 триллион долларов ВНП, с объемом внешней торговли около 400 миллиардов долларов в год. И считается 6 страной в мире широкоготуризма.

Хотя объем внешней торговли между Таджикистаном и Турцией достигал более 650 миллионов долларов два года назад, в прошлом году по причине глобального кризиса наблюдалось снижение до 350 миллионов долларов. В планах обеих сторон в ближайшие годы вывести товарооборот на предыдущий уровень,а далее достичь 1 миллиарда долларов США.

В 2016 году Турция была лидером по импорту таджикских товаров, туда в основном поставляются алюминий, хлопок, пряжа, сухофрукты. Высококачественная продукция, произведенная в Турции, доступна на таджикских рынках долгие годы.

В последние годы объем турецких инвестиций в экономику Таджикистана также растет в различных областях, таких как производство пластмассовых изделий, пищевых продуктов, красок, ковровых изделий, мебели. Самой крупной инвестицией за последние годы является открытие в Душанбе завода по разливу Кока-Кола компании Coca-Cola İçecek Турции турецкой группы Анадолу.

Визит заместителя премьер-министра Турции и бизнес-форум безусловно будет способствовать дальнейшему развитию таджикско-турецкого экономического сотрудничества и способствовать увеличению турецких инвестиций в экономику Таджикистана.

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