В Душанбе с трехдневным официальным визитом прибывает министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани. В прошлом году афганский парламент пытался отправить его в отставку, но премьер-министр доктор Абдулло Абдулло отстоял своего соратника.

C 15 по 18 февраля министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахуддин Раббани посетит Душанбе с официальным визитом, сообщает департамента информации МИД Таджикистана.

В ходе визита С. Раббани, как ожидается, встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и главой МИД Таджикистана Сироджидином асловым.

В начале этой недели глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани посетил с визитом Москву, где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По сообщению МИД РФ, главным итогом встречи стало приглашение представителей Кабула к участию в инициированном Москвой втором раунде консультаций по афганскому урегулированию, в котором также должны принять участие дипломаты Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

«После смены администрации в Белом доме Москва рассматривает возможность подключить к консультациям по Афганистану и представителей США. Расширение круга посредников вызвано неудачным опытом первого раунда консультаций по Афганистану, которые прошли в Москве в конце декабря без участия афганских властей», - сообщают российские СМИ.

Стоит также напомнить, что в ноябре прошлого года Волеси Джирга (нижняя палата парламента Афганистана) пыталась отправить в отставку министра иностранных дел Салахуддина Раббани. Причиной объявление импичмента нескольким афганским министрам стало заключением депутатов, что возглавляемые ими ведомства не справились с освоением бюджетных средств в в 2015 году.

Салохуддин Раббани соратник нынешнего премьер-министра Афганистана доктора Абдулло Абдулло. И по данным афганских СМИ, именно он отстоял Раббани. Премьер обжаловал решение парламента в Генпрокуратуре.