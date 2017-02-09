Забытый и неухоженный после развала Союза, он был заново отстроен три года назад. Попав в период кризиса, Душанбинский автовокзал старается держаться на плаву, ожидая лучших дней.

Славное прошлое

Столичный Центральный автовокзал был построен в 1976 году на проспекте им. Абуали ибни Сино. Площадь терминала тогда составляла 4,2 га.

При строительстве объекта помимо стекла и бетона были использованы ганч, дерево, мрамор и другие отделочные материалы, которые придавали зданию местный колорит и национальное своеобразие.

Вид душанбинского автовокзала в начале реконструкции

Автовокзал имел большой зал ожидания, кассы, торговые точки и другие вспомогательные пункты. Отсюда комфортабельные по тем временам автобусы «Икарус» ежечасно отправлялись в регионы республики по всем направлениям, а также в города соседнего Узбекистана.

Автовокзал обслуживал в сутки около 10 тысяч пассажиров и был одним из современных и крупных пассажирских терминалов бывшего Союза.

После развала СССР начиная с 90-х годов терминал постепенно начал терять свой прежний облик и к моменту реконструкции представлял собой лишь тень того сверкающего новизной и красотой объекта. Не осталось автобусов, а редких пассажиров лишь по нескольким направлениям – в Хатлон и РРП - перевозили водители «Газелей».

Возвращение

В октябре 2011 года здание столичного автовокзала обнесли забором. Почти тут же строители начали сносить пристройки, сняли рамы, стекла. Остались лишь опорные железобетонные конструкции – каркас здания.

Столичный автовокзал было решено реконструировать по инициативе акционерного общества «Холдинг Контгрупп Таджикистан» и его партнеров, инвестировавших в проект более 140 миллионов сомони (около $30 млн).

Люди, проходившие мимо объекта, смотрели на все происходящее с тревогой. О судьбе терминала слухи ходили разные, предполагалось от полного демонтажа автовокзала до перестройки его в торговый центр. Молва поутихла лишь после того, как к объекту пригнали 20 новых немецких автобусов марки MAN.

Между тем строительство шло ударными темпами, и к январю 2013 года практически все работы по реконструкции терминала были завершены.

Теперь столичный терминал было не узнать. На первом этаже размещаются кассы по продаже автобусных билетов, зал ожидания, комната матери и ребенка, медпункт, бары, столовые, кафе, парикмахерские и другие пункты услуг для пассажиров.

Президент страны принял участие в открытии Душанбинского автовокзала после реконструкции

На втором этаже расположились авиакассы, офисные и торговые помещения, игровые автоматы для детей.

Большая работа была проделана и на территории, окружающей здание терминала. Построены фонтаны, разбит небольшой парк, сооружена детская площадка.

12 марта 2013 года состоялось официальное открытие автовокзала с участием президента страны Эмомали Рахмона.

«После реконструкции душанбинский автовокзал стал одним из лучших центров автоперевозки пассажиров в Центральной Азии», - заявил на этой церемонии глава государства.

Большие планы

Ожидалось, что с Душанбинского терминала пассажиры смогут отправиться по любому республиканскому направлению.

Для этой цели после сдачи экзаменов отобрали 45 достойных, имеющих опыт работы водителей. Они прошли краткосрочные курсы переподготовки под руководством турецких специалистов. Также были закуплены десятки легковых автомобилей марки Toyota Camry и Kia Optima, предназначенные для службы такси.

Терминал постепенно приступил к регулярной работе, открыв рейсы в районы Хатлона и ГРРП.

Руководство автовокзала, компания «Asian Express Terminal», тогда сообщала, что ведет переговоры со странами, граничащими с Таджикистаном и открыть рейсы в эти государства.

В перспективе предполагалось организовать рейсы в Россию, арабские страны, Турцию, Иран.

Однако начавшийся в мире экономический кризис, затронувший и Таджикистан, внес свои коррективы в большие планы руководителей столичного автовокзала.

Теперь уже на повестке дня стояло одно – сохранить достигнутое и искать новые пути развития.

Будни терминала

С момента открытия автовокзала после реконструкции прошло уже почти 4 года.

Мы решили узнать, как сейчас функционирует «Asian Express Terminal», чего добились его работники и какие трудности им приходится преодолевать.

По словам кассира автовокзала Шабнам Махмудовой, в день из данного автоцентра выполняются 23 рейса. Больше всех – по 6 направлений – в Пяндж и Турсунзаде.

Медосмотр водителя перед выходом на работу

- Стоимость билетов зависит от цены на горюче-смазочные материалы, - рассказывает заместитель генерального директора ЗАО «Холдинг Азия групп Таджикистан» Султон Камолов. - Тарифы установлены Министерством транспорта и пересматриваются ежеквартально. Несмотря на трудности, мы стараемся держать цены на невысоком уровне и даже снижать по мере возможности. Так, если в 2013 году билеты в направлении Пянджа или Шахритуса стоили 40 сомони, то сейчас их цена – 25 сомони. Всего 7 сомони стоят билеты в Турсунзаде. Кроме того, раз в месяц могут бесплатно воспользоваться нашими услугами инвалиды 1-й и 2-й групп, участники ВОВ. Автобусы оснащены современными удобствами. В них 49 пассажирских мест, имеется багажный отсек, рассчитанный на 3,5 тонны груза. Каждый пассажир бесплатно может провозить с собой груз весом до 30 кг и размером 80 см на 1 м.

По словам водителя автобуса Борона Ташрипова, управлять автобусом MAN - одно удовольствие.

- Имею 45-летний водительский опыт. Обычно в день совершаю два круга. Зарплата зависти от выручки. Жить можно. Раньше ездил на заработки в Россию. Сейчас я дома, рядом с семьей, и этим доволен. Здесь работаю с момента открытия автовокзала. Сам президент тогда лично пожал мне руку! - с гордостью говорит он.

По словам пассажиров, ехать на этих автобусах гораздо удобнее, чем на частных такси, но многих не устраивает долгие остановки при выезде из города и отправке обратно из районов.

- Я часто приезжаю в Душанбе из Турсунзаде по делам и нередко пользуюсь услугами автобусов душанбинского терминала. В первые дни работы автовокзала водители были одеты строго по форме, приветствовали нас при посадке, по дороге ставили музыку по желанию пассажиров, в общем, во всем чувствовалось учтивость, аккуратность. К сожалению, не все водители сейчас соблюдают эти нормы. К тому же многие водители долго останавливаются на окраине города, чтобы набрать пассажиров и только потом продолжают путь, - говорит житель Турсунзаде Сайфиддин Хуррамов.

- А что делать, - говорят в ответ водители, - наша зарплата зависти от выручки, и ехать полупустым нам не выгодно.

Вот такой вот пока замкнутый круг…

Такси вызывали?

Другим направлением деятельности терминала является услуга такси. Как рассказал нам Мухибулло Файзуллоев, руководитель кол-центра этой службы, сейчас в распоряжении компании имеются 80 легковых автомобилей Kia Optima и Toyota Camry. Водители работают круглосуточно, в две смены.

В колл-центре работают круглые сутки

- Стараемся не повышать цены. Наши расценки: внутри города Душанбе – 2,5 сомони за посадку и по 2,5 сомони за каждый пройденный километр пути. Чтобы как можно скорее добраться до точки вызова, мы открыли дежурные точки в четырех районах города: в районе Сино – в 91-м микрорайоне, в районе Шохмансур – недалеко от Театра оперы и балета, в Фирдавси - возле цирка, а также в районе Сомони – у гостиницы «Таджикистан». Наши преимущества – надежность, комфорт и безопасность, - говорит Файзуллоев.

В своевременном приезде такси по месту вызова большая роль принадлежит не только самим водителям, но и операторам кол-центра.

- Мы принимаем вызовы как по телефону, так и по интернету. Наши такси имеют современную систему геолокации, и мы всегда знаем, где находится то или иное наше такси, - говорит оператор кол-центра Хабиба Гулаёзова. – Эта система позволяет нам быстро направить свободные такси в ближайшие точки вызова.

Впрочем, иногда все-таки приходится слышать жалобы о несвоевременном приезде к месту вызова водителей такси.

- Такое иногда случается по причине пробок на дорогах, отсутствия указателей улиц и номеров на домах. Также те, кто пришли работать недавно, вначале испытывают некоторые трудности при определении мест вызова. Для них здесь организованы курсы подготовки, - сообщили в кол-центре.

Ждем лучших дней

По словам Султона Камолова, на деятельность терминала оказывают негативное воздействие не только последствия кризиса, но и отсутствие должного порядка в системе перевозки пассажиров на местах:

- К сожалению, до сих пор не выполнено распоряжение руководства Душанбе о выводе районных такси за черту города. Не поставлена должным образом работа автоцентров в Курган-Тюбе, Турсунзаде, других регионах. Сильно мешают стабильной работе наших автобусов частные такси, большинство из которых не имеют соответствующих разрешений.

Перед отправкой автобусы чистят и моют до блеска

До сих пор, как отмечает Камолов, не получен ответ на запрос об открытии рейсов в направлении Согда.

- Но мы не унываем, - говорит он. - За это время на самом автовокзале открыли более 30 новых точек – магазины, кафе, центр изучения языков, аптеки, интернет-центр, тем самым создав новые рабочие места и пополняя свой бюджет. При этом мы стараемся не портить внешний облик терминала. С большим воодушевлением наш коллектив воспринял последние сообщения о намерениях Таджикистана и Узбекистана улучшить связи, восстановить авиасообщение и открыть границы для пассажирских перевозок, упростив при этом визовый режим. Мы ждем и надеемся, что эти нововведения откроют для Душанбинского автовокзала большие перспективы.