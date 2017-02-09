Какие выводы сделал, и какие планы наметил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ Рустам Назарзода после года работы в этой структуре, он рассказал в интервью «АП».

С главой КЧС мы встретились в начале этой недели, после того как на трассу Душанбе - Худжанд сошли страшные лавины, люди и их транспорт оказались в снежном плену. Наше интервью несколько раз перебивали телефонные звонки с сообщениями о том, что снова сходят лавины. Впрочем, интервью мы все равно продолжали до тех пор, пока не иссякли вопросы: новый тренд нашего КЧС – это открытая разъяснительная работа со всеми группами общества, в том числе и с журналистами. Назарзода говорит, что от информированности людей зависит их безопасность.

- Мы будем работать с населением и дальше, приводить примеры, объяснять, как не попасть в чрезвычайную ситуацию, как вести себя в случае, если это все-таки произошло. Для этого мы запустили новый сайт, информируем население о ситуации через СМИ. Однако, к сожалению, к нашим рекомендациям прислушиваются не всегда. Например, граждане, которые оказались на трассе Душанбе - Худжанд и попали в снежный плен, говорили нашим спасателям, что слышали о предупреждении КЧС не выезжать в эти дни на горные дороги, но надеялись, что пронесет.

Сейчас на участке Душанбе - Айни, который пострадал от схода снежных лавин, работают два штаба: один – на 72-м км трассы, второй – в районе Майхуры. Специалисты и техника работают круглосуточно. Создан штаб из числа заместителей руководителей КЧС, МВД, Минтранса.

В Таджикистане построят учебный центр для КЧС

- Ровно год назад Вы возглавили Комитет, что произошло за это время?

- Мне пришлось, уже работая, учиться работать в этой структуре. Конечно, были проблемы, но коллектив у нас здоровый, профессиональный, коллеги оказали большую поддержку. Для начала были изучены основные направления, после чего мы поставили перед собой несколько важных задач: во-первых, создать новые центры управления кризисными ситуациями по всему Таджикистану; во-вторых, укрепить региональные подразделения Комитета; в-третьих, подготовить и обучить личный состав и повысить дисциплину.

Кроме того, мы планируем создать кинологическую службу для спасателей, службу профессиональных психологов, чего раньше в нашей стране не было; провели определенную работу по укреплению международного сотрудничества.

- Что собой представляют новые центры управления?

- Эти центры будут расположены в Душанбе, областных центрах, городах Куляб и Гарм, в них в случае возникновения чрезвычайных ситуаций смогут собираться члены государственной комиссии, а также представители международных организаций, стран-доноров, СМИ; здесь будут приниматься решения по ликвидации ЧС, разрабатываться меры по предотвращению возможных кризисных ситуаций. Центры будут компьютеризированы, обеспечены необходимой техникой; в режиме онлайн здесь можно будет заслушивать отчеты с места происшествия, проводить телефонные совещания при помощи конференц-связи и т.д. При необходимости эти центры будут работать круглосуточно, для чего в них создадут подходящие условия.

- Как будет происходить укрепление региональных подразделений?

- В прошлом году мы детально изучили работу всех наших штабов. Результаты этой работы были рассмотрены на коллегии, после чего ряд сотрудников были освобождены от занимаемых должностей за невыполнение своих обязанностей. Вторым этапом этой работы стала оценка руководителей. Результаты проверки уже подготовлены, и мы также будем их рассматривать и принимать решения. Наша цель - видеть в Комитете только профессионалов, которые будут понимать, что от их работы зависят человеческие жизни.

За счет сокращения центрального аппарата мы планируем увеличить количество наших сотрудников в региональных подразделениях. Сейчас в районах страны у нас работает по одному человеку, что, конечно, крайне недостаточно.

Спасатели есть, техники хватает

- Представители Комитета в прошлые годы сетовали на нехватку кадров. Как сейчас обстоит дело в этом плане?

- Вакантных должностей профессиональных спасателей в Комитете сейчас нет, напротив, у нас есть даже резервные подготовленные кадры. В прошлом году недокомплект среди сотрудников Комитета составлял порядка 35%, сегодня - 10%.

Фото с сайта khf.tj Работники КЧС помогают гражданам, которые оказались на трассе Душанбе - Худжанд и попали в снежный плен.

- Как удалось решить эту проблему?

- Мы пошли по пути открытости, объявили конкурс на замещение вакантных должностей в структуре Комитета, на который откликнулось очень много желающих. Провели среди них экзамены на знание таджикского и русского языков, на физическую подготовку и т.д. - и выбрали лучших претендентов.

- То есть заработная плата спасателей, на которую тоже часто жаловались сотрудники Комитета, осталась на прежнем уровне?

- Мы бюджетная организация, для нас определен уровень заработной платы, который ежегодно увеличивается в соответствии с постановлением правительства.

- Как происходит профессиональная подготовка специалистов для Комитета?

- В Таджикистане нет учебного заведения, которое готовило бы специалистов по линии ЧС, поэтому наши кадры получают образование на базе Академии МВД РТ и учебных заведений МЧС России и Беларуси. Что касается повышения квалификации, то в этом году в Душанбе будет построен новый учебный центр. Дело в том, что существующие учебные базы не соответствуют реалиям современного времени, это сооружения прошлого века.

Помощь в строительстве учебного центра нам окажет «Фонд короля Солмона» Саудовской Аравии. Это будет современное четырехэтажное здание, в котором можно будет проводить теоретические и практические занятия.

- Кто будет преподавать в этом центре?

- В Комитете есть специалисты, которые могут выступить преподавателями; дополнительно мы будем готовить и новые кадры: отправлять их на учебу в Россию, возможно и в Беларусь. Кроме того, будем приглашать и зарубежных специалистов.

- Как в Комитете обстоят дела с материально-технической базой?

- В прошлом году на заседании ШОС президент нашей страны обратился к своему китайскому коллеге с просьбой оказать целевую помощь таджикским спасателям. Китайская сторона сразу откликнулась, и в 2016 году мы провели ряд встреч, на которых представили свои потребности. Буквально на прошлой неделе в Комитет поступило письмо, в котором китайские партнеры выразили готовность предоставить Комитету 103 наименования материально-технических средств для службы спасения в виде безвозмездной помощи. Среди этих средств - катера, надувные лодки, аварийно-спасательная техника, в том числе бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, а также одежда для спасателей и многое другое.

Также в этом году мы получим ощутимую помощь и от наших коллег из МЧС России. Так, первые 11 единиц спасательной техники к нам поступят в начале апреля.

- Количество оказанной помощи покроет все нужды Комитета?

- Да, в отдельных направлениях деятельности Комитета покроет.

- В распоряжении Комитета нет собственной авиации. Как вы работаете без нее в горных условиях и будет ли в перспективе решаться этот вопрос?

- Наш Комитет в случае необходимости может использовать авиацию, находящуюся на балансе Минобороны. Конечно, в наших горных условиях использование вертолетов было бы ощутимой помощью, но, прежде чем говорить об их приобретении, необходимо подготовить соответствующую базу для содержания авиации.

В планах - менять законодательство

- КЧС принимает участие в работе системы оповещения о стихийных бедствиях, которая осуществляется представителями Минэкономразвития при поддержке ПРООН?

- Конечно, это один из основных этапов нашей работы. Эта система отлажена и в районе озера Сарез. На самой плотине круглые сутки работают сотрудники Комитета, ведут наблюдение, как визуальное, так и с помощью технических средств. Сейчас мы планируем расширить ее до границ с Узбекистаном, внедрить ее в Зеравшанской долине и Раште.

- Как эта система работает сейчас?

- В местах возможных ЧС устанавливаются датчики, от которых идет сигнал в автоматическом режиме через системы радиостанции в кабинеты милиции, хукуматы, штабы КЧС. Сейчас мы рассматриваем подключение этой системы оповещения и к мобильной связи.

- Каждый год весной мы готовим материалы о стихийных бедствиях в районе Рудаки, и каждый год выясняем, что во многом причиной бедствий здесь является недостаточная работа в области берегоукрепительных мероприятий. Скажите, КЧС может как-то принимать участие в работе в этом направлении?

- Район Рудаки сейчас находится на контроле государственной комиссии по вопросам ЧС. Была создана специальная комиссия, в состав которой вошли и специалисты нашего Комитета, она представила рекомендации по берегоукрепительным работам в этом районе, правительство поручило местным органам власти и другим ответственным структурам выполнить эти предписания.

Фото с сайта khf.tj Новобранцы КЧС принимают присягу на верность Родине.

В прошлом году специалисты Комитета изучили 350 участков по всей республике, на которых есть риск возникновения ЧС. Результатами этой работы стала подготовка документа, в котором подробно расписаны все необходимые действия для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных природной стихией.

- Кто контролирует выполнение этих рекомендаций?

- Правительство страны и наш Комитет.

- В Таджикистане сейчас активно идет строительство жилья. Службы КЧС принимают участие в определении подходящих участков для строительства?

- С нами согласовывают градостроительные вопросы; наши сотрудники входят в состав комиссии по приему жилых зданий.

- Какие перспективы развития ожидают Комитет?

- Мы разработали проект стратегии развития Комитета на ближайшие четыре года. В этом документе прописано проведение большого количества мероприятий, целью которых является повышение эффективности работы наших служб, начиная с центрального аппарата и заканчивая подразделениями в регионах республики.

Фото с сайта khf.tj Новобранцы КЧС принимают присягу на верность Родине.

Также подготовлены проекты положения и новая структура Комитета.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, которая была принята на Всемирной конференции в позапрошлом году, наш Комитет совместно с соответствующими ведомствами и партнерами разрабатывает проект национальной стратегии по сокращению риска стихийных бедствий на 2017-2030 годы.

Кроме этого, в настоящее время наши специалисты анализируют и изучают нормативно-правовую базу в области ЧС, для того чтобы «привести» законодательство в соответствие с международными стандартами, чтобы оно эффективно работало.

Наша конечная цель, чтобы каждый гражданин Таджикистана знал, что в стране есть специальная спасательная служба и главное, чтобы он был уверен, что эта служба всегда и везде, независимо от сложившейся ситуации, придет ему на помощь. Служить народу Таджикистана – наша главная задача.