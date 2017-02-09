Национальный банк Таджикистана планирует довести размер своих золотовалютных запасов до уровня покрытия трех месяцев импорта. Среднемесячный объем импорта в прошлом году составлял 252 млн долларов.

На начало этого года золотовалютные резервы НБТ составляли объем, равный 2,7 месяца импорта. Общие международные резервы будут доведены до уровня покрытия трех месяцев импорта, говорится в Прогнозе денежно-кредитной политики РТ на 2017 год.

Увеличить объем международных резервов НБТ планирует продолжением приобретения драгоценных металлов и иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках, диверсификацией их структуры и осуществления аффинажа немонетарного золота.

В то же время планируется улучшить качество управления международными золотовалютными резервами посредством применения новых механизмов и методов практики мирового банковского дела, пересмотр политики бухгалтерского учета по их переоценке.

Объем международных резервов НБТ в прошлом году увеличился на 37%, с 486 млн долларов в начале 2016 года до 682 млн долларов в конце прошлого года. Размер международных резервов НБТ к началу этого года равнялся 2,7 месяцам импорта, составив всего около 30% по отношению к внешнему долгу Таджикистана.

Согласно оценкам международных экспертов, минимально допустимый уровень международных резервов страны должен составлять три месяца импорта.

По достаточности международных резервов для покрытия импорта товаров и услуг лидирует в мире Саудовская Аравия (31 месяцев импорта). Международные резервы Швейцарии и Китая составляют 21 и 20 месяцев импорта, соответственно, а России – 16 месяцев.