Основные направления сотрудничества мэрии Душанбе с Европейским банком реконструкции и развития были обсуждены на встрече столичного градоначальника Рустама Эмомали с делегацией ЕБРР.

Глава столицы Таджикистана Рустам Эмомали встретился сегодня с делегацией представителей Европейского банка реконструкции и развития, сообщает пресс-служба мэра.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества между столичной администрацией и банком.

Стороны выразили готовность укреплять всестороннее сотрудничество в области ЖКХ и благоустройства города, ремонта и восстановления теплотрасс в городе, пассажирского транспорта, управления бытовыми отходами, обеспечения населения питьевой водой, освещения улиц и проспектов города.

Стороны также высказались вопросами развития отношений мэрии Душанбе и ЕБРР по другим направлениям.