Трудовые мигранты из стран Центральной Азии постоянно подвергаются дискриминации и вымогательству взяток, и, даже имея все необходимые документы, вынуждены доказывать, что имеют право жить и работать в России. Одни безропотно дают взятки, другие отстаивают свои права. Среди тех, кто помогает последним - бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик. Она рассказала «Фергане», как прямо сейчас борется за отмену незаконного решения о депортации шестерых граждан Таджикистана и добивается проверки органами прокуратуры одного из подмосковных отделов полиции.

«Их держали в неотапливаемом помещении без воды, пищи и туалета 13 часов»

Восемнадцатого января в 16.40, когда Валентина Чупик вышла из здания городского суда, ей позвонил таджикский правозащитник Каримджон Ёров и попросил приехать. Они встретились у метро Выхино и поехали в ОМВД Люберцы-1.

- Сразу при входе в дежурную часть есть «предбанник» размером полтора на три с половиной метра. Без отопления, облицован кафелем, очень холодный. Там находились шестеро граждан Таджикистана и один таджик - гражданин России. Их держали в неотапливаемом помещении без воды, пищи и туалета 13 часов - с 8.20 утра и до 20.44 - времени, когда мы их вызволили. Они показали мне сделанное телефоном фото бумажки с надписью «35.000» – это так у них вымогали деньги, чтобы отпустить. При этом дежурный делал вид, что ничего не знает, и говорил, что доставленных в ОМВД вообще нет. Там же мы увидели открытую оружейную комнату, где гражданин Узбекистана делал ремонт прямо рядом с табельным оружием, которое оттуда никто не убрал в другое помещение. Я спросила, есть ли у него патент, он ответил, что тут патент ему не нужен, - рассказывает Чупик.

По словам Валентины, задержанные граждане Таджикистана жили вшестером в трёхкомнатной квартире в Люберцах.

- Договор об аренде у них был, патенты на работу и трудовые договоры - тоже, работали они легально на местной овощной базе недалеко от дома. Помимо арендодателя к ним каждый месяц приходил участковый, которому каждый из них «отстёгивал» по две тысячи рублей в месяц.

Отказались платить дань

В январе к ним в гости приехал ещё один таджик, но с российским гражданством, и сказал, что при наличии всех документов они не должны платить дань участковому. И когда 16 января к ним в очередной раз пришёл участковый, денег ему не дали. А 18 января участковый снова пришёл к ним, около 8 утра, дождался, пока ребята соберутся идти на работу, и, как только таджик-россиянин открыл дверь, участковый, грубо схватив за шею, втолкнул его обратно в квартиру, надавал пощёчин, прижал ногой к дивану, держа за воротник, пригнул его голову к полу назад (на «мостик») и, нецензурно выражаясь и оскорбляя по национальному признаку, начал объяснять, что его не надо учить, как работать. Заодно забрал все документы у таджиков, которые были так испуганы, что безропотно отдали всё: патенты, паспорта, миграционные карты и так далее. А потом отвёз таджиков в отдел, куда потом приехали я и Каримджон.

Фото «Фергана» Валентина Чупик.

- До нашего приезда участковый подходил к задержанным несколько раз и писал сумму взятки на бумажке, которая за эти 11 часов постепенно снизилась с 40 до 10 тысяч рублей, - продолжает Валентина Чупик. - В помещении было три стула, на которых мужчины сидели по очереди. В туалет их не пускали, пить и есть не давали. После моих обращений в ГУВД, прокуратуру и ОНК (общественная наблюдательная комиссия) Московской области (МО), пришёл заместитель начальника ОМВД и накричал на нас, что участковый ни при чём и мужчины задержаны по закону. Я парировала, что, во-первых, фамилии задержанных не указаны в книге доставленных – то есть, их незаконно лишали свободы в помещении ОМВД. Замначальника попросил принести эту книгу и убедился, что их там действительно нет. Во-вторых, что у них нелегально работает мигрант, а это может грозить огромным штрафом. В-третьих, задержанным не были предоставлены переводчик и представитель посольства, их содержали в ненадлежащих условиях и пытали голодом, жаждой и невозможностью справить нужду. Замначальника поутих и заявил, что отпустит ребят, как только они распишутся в протоколах. Я попросила предоставить нам переводчика и заверенные копии этих документов. Тут выяснилось, что и протоколов нет. Потом пришел вполне разумный майор и сказал, что они переусердствовали, мол, поступил звонок от соседей, что таджики шумели, и поэтому пришел участковый и доставил их в участок. Мы забрали ребят и покинули ОМВД.

На следующий день, 19 января, я помогла им написать заявления о незаконном задержании, незаконном лишении свободы, истязаниях, вымогательстве взяток и отправила их в прокуратуру и ГУВД Московской области.

Новое незаконное задержание

Утром 20 января мне позвонил таджик-россиянин и сказал, что его шестерых друзей вновь забрали в то же самое отделение полиции. Я позвонила туда, но мне ответили, что задержанных у них нет. Тогда я позвонила в Общественную наблюдательную комиссию при Общественной палате РФ, чтобы они также занялись мониторингом этого дела. Наблюдатель ОНК мне перезвонил и сказал, что парней отвезли в суд. Однако потом мы выяснили, что с 8 утра до 5 вечера они стояли на втором этаже у кабинета начальника ОМВД. Только в пять вечера их отвезли в Люберецкий суд и заставили расписаться в каких-то бумагах непонятного содержания (русский язык они не знают), на 10-12 страницах. Затем завели в зал суда, где судья сказал им, что они депортированы - под предлогом проживания не по месту регистрации, - и ушёл. Весь «суд» длился не больше минуты.

21 января, то есть задолго до истечения десятидневного срока обжалования, я написала им апелляционные жалобы, которые они отвезли в Московский областной суд.

Седьмого февраля мне позвонили и сказали, что парней опять задержали. Оказалось, что они опять были доставлены в суд, где другой судья назначил им повторную депортацию и штраф в размере 5000 рублей каждому. Причём на этот раз у них на руках были не только трудовые договоры, но и штампованные Мособлсудом апелляционные жалобы, а также заявления в ГУВД по МО и прокуратуру МО. А 8 числа мне позвонили из Специального учреждения временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) Московской области. Персонал даже не стал забирать у наших таджиков телефоны и личные вещи, поскольку считают их доставленными в СУВСИГ ошибочно и без достаточных оснований. Там сейчас находятся двое из шестерых таджиков. Как я поняла, туда доставили тех, кто на момент прихода полиции был дома. При этом работники СУВСИГ тоже не понимают, на каком основании они должны выдворять этих граждан Таджикистана, если у них, во-первых, есть все документы, во-вторых, есть зарегистрированные в суде апелляционные жалобы.

Видео одного из всех незаконных задержаний люберцкими полицейскими выложил на своей странице Каримджон Ёров.

Валентина Чупик будет добиваться, чтобы граждан Таджикистана отпустили и отменили решение судов о депортации.

- Организованная группа работников ОМВД Люберцы-1 при соучастии судьи совершила это преступление, посягающее на конституционный строй в Российской Федерации, а именно - на свободу от повторного наказания за одни и те же действия, нарушила независимость суда и судопроизводства, чтобы скорее изгнать из России мигрантов, посмевших жаловаться на коррупцию, пытки и самоуправство в полиции и полное пренебрежение законом со стороны судьи, - заявила Валентина Чупик.

По её убеждению, полицейские боятся, что это дело получит общественный резонанс, будет расследовано и виновных привлекут к уголовной ответственности за преступления против государства.