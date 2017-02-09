«Кассетные» скандалы и платье в холодильнике, отельные приключения и итальянские страсти — истории о девушках с пониженной социальной ответственностью в специальном проекте «КоммерсантЪ FM».

Моника Левински

После того, как скандал перестал быть первополосной темой для мировых СМИ, историю Моники Левински рассказал в книге журналист Эндрю Мортон, а главная героиня получила часть гонорара. Впоследствии она и сама пробовала себя в журналистике — вела рубрику на сайте журнала Vanity Fair, работала на американском телевидении, но в итоге написала собственную книгу о романе с Биллом Клинтоном. В 1999 году Левински решила организовать свой бизнес по производству эксклюзивных женских сумок, но спустя пять лет закрыла дело из-за низкого спроса. В 2006 году получила диплом бакалавра психологии в одном из колледжей Портленда, а 10 лет спустя — степень магистра социальной психологии в Лондонской школе экономики. В начале 2017 года стало известно, что история Клинтон и Левински ляжет в основу сценария нового сезона популярного телешоу «Американская история преступлений».

Нафиссату Диалло

После того, как обвинения в изнасиловании с Доминика Стросс-Кана были сняты, горничная Нафиссату Диалло подала гражданский иск с требованием возместить ей моральный ущерб. В конце 2012 года стороны в итоге заключили мировое соглашение – бывший глава МВФ выплатил Диалло $1,5 млн в качестве компенсации, однако почти треть денег ушла на гонорары адвокатов женщины. В фильме «Добро пожаловать в Нью-Йорк», снятом по мотивам истории Стросс-Кана, роль бывшего главы МВФ сыграл Жерар Депардье.

Карима Махруг

Настоящее имя «танцовщицы Руби» — Карима Махруг, в Италию она приехала из Марокко в 2003 году. Все то время, что длился процесс над Сильвио Берлускони, она активно давала интервью и выступала на телевидении. Однако, когда интерес к истории сошел на нет, она стала все реже появляться на публике. Как сообщает ВВС, в настоящее время Карима замужем за управляющим ночным клубом и не так давно стала матерью.

Девушки «человека, похожего на генпрокурора»

Качество записи, ставшей поводом для отставки Юрия Скуратова, не позволяло точно идентифицировать людей, запечатленных на ней. О судьбе девушек ничего не известно.

Дело министра Ковалева

Согласно основной версии, услуги девушек, снятых вместе с министром юстиции, заказывала и оплачивала «солнцевская» ОПГ – одна из самых многочисленных и влиятельных в 90е годы. В настоящее время лидеры группировки, оставшиеся в живых, по данным СМИ, проживают за рубежом.