Возможности статистики для поддержки перемен невозможно переоценить. В Таджикистане никто не знает этого лучше, чем Государственное агентство по статистике.

Руководители высокого уровня и профессиональные статистики Агентства недавно завершили цикл обучения по новой методологии ФАО для обследования дехканских\фермерских хозяйств в стране. Практический тренинг, – организованный в Душанбе в прошлом месяце – представил эти методологии как часть усилий по улучшению доступа к данным сельскохозяйственного сектора для мониторинга аграрной реформы.

Курс был предоставлен в рамках финансируемого Европейским союзом более обширного проекта, нацеленного на укрепление потенциала страны в области разработки политики для сектора сельского хозяйства.

Мамука Надараешвили, Международный эксперт ФАО в области статистики, ознакомил участников с новой методологией.

«Методология выборочного обследования крестьянских хозяйств была разработана Агентством при поддержке ФАО в 2012 году, - сказал Надараешвили, однако в условиях быстрого роста количества крестьянских хозяйств, ее трудно было применять».

«В 2011 году количество крестьянских хозяйств в Таджикистане составляло 58 464. Сегодня их количество превышает 140 000. Новая методология ускорит процесс сбора информации и позволит повысить производительность статистиков», - добавил он.

В прошлом обследовались буквально все фермерские хозяйства. Статистики местного и районного уровней тратили огромное время и ресурсы для сбора и обработки данных о деятельности хозяйств.

При новой методологии ежемесячно собираются данные из выборки (около 10% хозяйств) и ежегодно – по всем хозяйствам. Данные ежегодных обследований используются для обновления, регистрации фермеров и обобщения данных. Этот подход является более эффективным, при этом обеспечивая высокое качество данных.

Компьютерное программное обеспечение и техническая поддержка со стороны ФАО будут активизировать работу статистиков в сборе и обработке данных и обеспечивать предоставление агрегированной информации и таблиц с отчетностью о деятельности фермерских хозяйств.

Участники тренинга, организованного в прошлом месяце, будут передавать полученные знания статистикам на районном уровне. Государственное агентство по статистике планирует проведение пилотного обследования по новой методологии в середине 2017 года.

Проект ФАО «Укрепление институтов и потенциала Министерства сельского хозяйства и Государственной ветеринарной инспекции службы в области разработки политики» финансируется Европейским Союзом. Работа по улучшению сельскохозяйственных данных и статистики является лишь одним из компонентов проекта.

«Одним из элементов проекта, финансируемого ЕС, а также других инициатив ФАО по поддержке аграрной реформы в Таджикистане, является улучшение сбора данных по сельскому хозяйству и его анализа путем наращивания потенциала, что в конечном итоге способствует совершенствованию планирования производства сельского хозяйства в стране», - сказал Виорел Гуцу, Представитель ФАО в Таджикистане.

«Мы надеемся, что проект содействует открытому диалогу и формированию прочных связей между Министерством сельского хозяйства, Государственным агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан и другими учреждениями с тем, чтобы способствовать достижению национальной цели обеспечения продовольственной безопасности для всех», - сказал он.