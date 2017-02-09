С декабря и по январь 2017 г. в городе Душанбе, в рамках реализации проекта ПРООН / ГЭФ «Передача технологий и развитие рынка малых ГЭС в Таджикистане» были проведены курсы по повышению потенциала технического персонала малых гидроэлектростанций.

Курсы организованы в рамках под-проекта «Создание и развитие потенциала компаний в пяти целевых районах проекта по эксплуатации, техническому обслуживанию и управлению построенных МГЭС», реализуемого Общественным фондом «Таджикско-Норвежский центр по устойчивому развитию». Курсы были организованы для двадцати четырех специалистов из четырёх целевых джамоатов районов Айни, Вахдат, Ш.Шохин и Рашт Республики Таджикистан.

Основной целью курса являлось подготовка технического состава и повышения компетенции и потенциала местного сообщества для управления Малыми ГЭС, которые возводятся в рамках вышеуказанного проекта.

Партнером Общественного фонда выступало Государственное Учреждение «Учебный центр в сфере энергетики» - Государственной службы по надзору в области энергетики. Данное учреждение адаптировало образовательную программу для подготовки электриков для достижения целей этого проекта. Программа была сконцентрирована на вопросах практического управления МГЭС и создания устойчивости в условиях труднодоступных горных регионов. Курс состоял из вводного теоретического курса, интенсивных практических занятий в аудиториях и на специально оборудованном полигоне центра.

Участники курса, также ознакомились с ходом изготовления оборудования, производимого по европейским технологиям, налаженного на мощностях двух таджикских производственных площадок: ГУПО «Коргохи Машинасози» и ЗАО «Энергоремонт». Необходимо отметить, что передача передового Европейского ноу-хау было осуществлено со стороны Хорватской компании «Комперг» также в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Передача технологий и развитие рынка мГЭС в Таджикистане».

Таким образом, у участников курса была также возможность самим ознакомиться с процессом создания гидротехнического и электротехнического оборудования для малых ГЭС.

В конце курса были проведен экзамены, по результатам которых участникам были выданы свидетельства о прохождении курса повышении квалификации электротехнического персонала и удостоверение электрика с уровнем доступа 2 и 3.

В рамках второго этапа курса для ключевых участников тренинга был проведен однодневный курс по основам менеджмента МГЭС, включавшего в себя, аспекты бухгалтерского и управленческого учета, подготовки отчётности и ведения документооборота. Участники этапа также получили информацию по подготовки форм отчетности, требуемых по местному законодательству.

Участники курса, выразили свою искреннюю благодарность Программе Развития Организации Объединённых Наций и организаторам данного курса за возможность повышения своей квалификации и возможности получения новых знаний и навыков необходимых в обеспечении непрерывности в функционировании строящихся объектов в их селениях.

Напомним, что курсы организованы в сотрудничестве с Общественным фондом «Таджикско-Норвежский центр по устойчивому развитию» в рамках проекта ПРООН / ГЭФ «Передача технологий и развитие рынка для МГЭС в Таджикистане», направленный на ускорение развития малой гидроэнергетики в Таджикистане. Конечным результатом проекта должно стать сокращение использования традиционной биомассы и ископаемого топлива для производства энергии и удовлетворения других энергетических потребностей и, таким образом, сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу.