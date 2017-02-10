Спасатели вместе с водителями вытаскивают машину, застрявшую из-за лавин на трассе Душанбе-Худжанд

Автодорога Душанбе-Худжанд (Чанак), соединяющая центральную часть Таджикистана с севером республики, нуждается в дополнительных защитных сооружениях общей протяженностью свыше 5,5 км. Таковы заключения правительственной комиссии, которая занималась изучением лавиноопасных участков дороги в целях возведения дополнительных защитных сооружений.

Многочисленные снежные лавины в результате обильных снегопадов в конце января несколько раз перекрывали автодорогу Душанбе-Худжанд. В результате схода лавин, по официальным данным, погибли 10 человек.

Созданной правительственной комиссии было поручено изучить и проработать вопрос о строительстве дополнительных галерей на трассе, на участке с 60 по 72 км, от местечка Майхура до Уштура.

В состав комиссии вошли представители соответствующих министерств и ведомств, а также компании IRS, занимающейся управлением инфраструктуры Душанбе-Чанак, сообщил «АП» заместитель начальника управления строительства и дорожного хозяйства Минтранса Таджикистана Аллоудин Аноятшоев.

Он отметил, что комиссия, изучив особо опасные участки дороги, пришла к выводу о необходимости строительства дополнительных галерей протяженностью более 5,5 километров. «Заключения комиссии направлены на одобрение в правительство страны», - сказал представитель Минтранса.

По словам, Аноятшоева, заключению комиссии наиболее опасные участки расположены с 64 до 69 км, где в первую очередь требуется строительство защитных сооружений. «Однако, последнее слово за правительством», - добавил он.

Директор ГУП «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт» при Минтрансе Олимджон Холдоров сообщил, что учреждение готово приступить к проектированию предполагаемых сооружений после соответствующего распоряжения правительства.

Он отметил, что предлагается построить свыше 40 новых галерей на разных участках дороги до южного портала тоннеля «Истиклол».

В Минтрансе добавили, что поиск средства на возведение новых защитных сооружений на трассе Душанбе-Чанак начнется сразу после одобрения правительством предложений комиссии.

Отметим, что в настоящее время данная автодорога защищена тремя тоннелями и 24 галереями, а также многочисленными подпорными стенами и другими сооружениями.

Полная реабилитация автодороги завершилась в 2013 году, после сдачи в эксплуатацию тоннеля Шахристан. На реабилитацию дороги потрачено свыше 310 млн долларов, из которые 282 млн являются кредитами китайского Экспортно-импортного банка. Реализацией проекта по реабилитации дороги занималась китайская компания China road.