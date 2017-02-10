Исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ обсудил по телефону с Секретарем Совета безопасности Таджикистана вопросы реализации Решения СКБ по обустройству таджикско-афганской границы.

9 февраля состоялся телефонный разговор и.о Генсекретаря Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Валерия Семерикова с Секретарем Совбеза Таджикистана Абдурахимом Кахаровым, сообщается на официальном сайте Организации.

В ходе разговора были обсуждены вопросы, связанные с реализацией Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ по обустройству таджикско-афганской границы и оказанию помощи Таджикистану со стороны государств – членов ОДКБ. Для отработки целевой программы по укреплению государственной границы Таджикистана в Душанбе в феврале командируются сотрудники Секретариата ОДКБ.

Одновременно Семериков проинформировал Каххарова о мерах, которые предпринимаются по оказанию помощи республике по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в горных регионах Таджикистана в результате схода снежных лавин.

Еще 23 сентября 2013 года в Сочи Совет коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ принял решение оказать военно-техническую помощь пограничным войскам Таджикистана для укрепления таджикско-афганской границы и выступил с заявлением о ситуации в Сирии и вокруг нее.

Тогда заслушав доклад Генсека Организации Николая Бордюжи о результатах обследования таджикско-афганской границы, президенты приняли решение признать целесообразным осуществление дополнительных мер Таджикистаном совместно с другими государствами ОДКБ по укреплению таджикско-афганского участка границы. Отмечалось, что на основании запроса таджикской стороны страны ОДКБ в трехмесячный срок с учетом своих возможностей окажут безвозмездную военно-техническую помощь пограничным войскам этой страны.

Однако, по данным «АП», по истечении более трех лет ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, для укрепления южных рубежей Организации не оказались почти никакой помощи Душанбе.

Только Беларусь отправил партию военной формы для таджикских пограничников, а Армения закупила для таджикских пограничников несколько грузовых машин.